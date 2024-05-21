İşte zaferin hikâyesi!

başkan adayı Aziz Yıldırım, "Galatasaray-F.Bahçe maçını Jose Mourinho izleyecek ve notlar tutacak" demişti. Portekizli teknik adamın müsabakayı seyredecek olması, futbolcular arasında da konuşulurken özellikleçok yüksek bir eforla son ana kadar mücadele etti. Performanslar neredeyse 2 kat arttı.DERBİ öncesi ilk olarak Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da toplandı. 12. Adam, saat 17.00'de Seyrantepe'ye giden takım otobüsüne Kavacık Köprüsü'ne kadar konvoylarla eşlik etti. Futbolcuların aileleri Samandıra'da bulundu.ve futbolcular derbiye bu şekilde uğurlandı.FENERBAHÇE hafta içinden bu yana tek bir söz ile Samandıra'daydı... 'Galatasaray'ı yeneceğiz, başka seçenek yok' şeklinde büyük bir inançla idmanlar yapıldı. Toplantılarda da bu maçın bir gurur meselesi haline geldiği, 'Daha iyi takım olduğumuzu kanıtlayalım' düşüncesinin hakim olduğu öğrenildi.TEKNİK direktör İsmail Kartal, maçın devre arasında takıma moral verdi. 21. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılan Djiku, büyük üzüntü yaşadı."Djiku için oynayacaksınız. Herkesin iki kişilik oynamasından başka çare yok. Size inanıyorum." Ardından da Fenerbahçe, Çağlar'ın golüyle uzun yıllar konuşulacak bir galibiyet elde etti.FENERBAHÇE Kulübü, dün G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısı sırasında manidar bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, takımın maçın ardından RAMS Park'ta galibiyeti kutladığı fotoğrafı paylaşarak, Sezen Aksu'nun şarkısının şu sözlerini not olarak yazdı: