İzmir kabusu

İzmir'de son 8 maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya, çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak

ATAMADI YIKILDI!

CENK Tosun'un 90+5. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Mateusz Lis'i aşamadı. Kariyerinde üçüncü penaltısını kaçıran Sambacı, devam eden pozisyonu da tamamlayamadı ve büyük üzüntü yaşadı.

KULÜBEYİ TERK ETTİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, özellikle ilk yarıda takımının oynadığı futboldan memnun kalmadı. Oyuncularına uyarılarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, 43. dakikada ise Duran'ın rakibine dirsek atıp sarı kart gördüğü pozisyon sonrası soyunma odasına gitti. Uzatma ile birlikte ilk devrenin son 5 dakikasını izlemeyen dünyaca ünlü teknik adam, ikinci yarıda da oldukça sinirliydi.





ADİL BİR SONUÇ OLDU

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3. bölgede son pasları yapamadıkları için puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu" diye konuştu.

90 DAKİKADA 3 KIRMIZI

Göztepe'de biri sahada diğeri kulübede iki oyuncu 5 dakika arayla atıldı. 61. dakikada Juan, hücuma çıkan rakibini iterek düşürdüğü için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 66. dakikada ise İsmail Köybaşı, kulübede kendi alanından çıkıp taç kullanacak oyuncuya havlu verdiği için önce sarı, ardından itirazdan kırmızı kartla cezalandırıldı. 85. dakikada ise F.Bahçe'de Jayden Oosterwolde rakibine yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kaldı.



LİS'İN GECESİ

TALİSCA'YA penaltıda geçit vermeyerek sahanın yıldızı olan Mateusz Lis maçın ardından, "Çok değerli 1 puan. Son dakikada takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Ben böyle anlarda ekstra işler yapmak zorundayım. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren önemli bir takıma karşı puan almak önemli" dedi.

TARTIŞILAN ANLAR!

DAKİKA 3: Göztepe'de Janderson, ceza sahası içinde Amrabat ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ev sahibi futbolcular penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi.

VAR hakemi Onur Özütoprak'tan da inceleme uyarısı gelmedi.

DAKİKA 42: Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Anthony Dennis'e dirsek attı. Göztepeli oyuncular, maçın hakemine yoğun şekilde kırmızı kart itirazında bulundu.

Ancak Yasin Kol, sarı kart gösterdi. VAR'dan da bir çağrı yapılmadı. Göztepe karara itiraz etti.