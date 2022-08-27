Jorge Jesus ve taraftarın "Jorj Jezuş" anlaşmazlığı

Futbolseverlerin çağrısına rağmen tribünlere niye gitmediği sorulduğunda ise bunu fark etmediği ortaya çıktı. Portekizce'de "Jorj Jezuş" olarak telaffuz edilen tecrübeli hocaya Türkiye'de isminin nasıl söylendiği anlatıldı. 68 yaşındaki teknik adam da Kadıköy'deki ilk maçta taraftarı selamlayacağını söyledi.