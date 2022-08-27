Jorge Jesus ve taraftarın "Jorj Jezuş" anlaşmazlığı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından "Burada Portekiz'de kazandığımdan az kazanıyorum ama buraya gelmemdeki en büyük etken para değil, F.Bahçe taraftarının beni çok istemesi" dedi.
Futbolseverlerin çağrısına rağmen tribünlere niye gitmediği sorulduğunda ise bunu fark etmediği ortaya çıktı. Portekizce'de "Jorj Jezuş" olarak telaffuz edilen tecrübeli hocaya Türkiye'de isminin nasıl söylendiği anlatıldı. 68 yaşındaki teknik adam da Kadıköy'deki ilk maçta taraftarı selamlayacağını söyledi.