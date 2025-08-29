Kanarya’nın kura günü

Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kura, TSİ 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, kuraya ikinci torbadan katılacak. Lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Ligi ilk 8 içinde tamamlaması halinde Fenerbahçe, direkt son 16 turuna kalacak. Konferans Ligi'ne giden Samsunspor'un rakipleri da 15.00'te belli olacak. Karadeniz ekibi 5. torbadan kuraya girecek.



İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1.TORBA: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, D.Zagreb, R.Betis, Salzburg, Aston Villa.

2.TORBA: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, V.Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi.

3.TORBA: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham, Sturm Graz, FCSB, Nice. 4.TORBA: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann.