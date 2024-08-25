Kendimizi Ferdi’ye adamıştık

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon Euro'ya (bonuslarla 40)
Brighton'a rekor transferini değerlendirdi. Sarılacivertlilerde 10 numara mevkinde forma giyerken sol beke devşirerek Türk futboluna kazandıran Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran 56 yaşındaki hoca, SABAH Spor'a şöyle konuştu
: "Ferdi Kadıoğlu ile ilk tanıştığımda, onun tüm kalitesini hemen fark ettim. Orta sahada, forvet arkasında ve sağ kanatta forma giyiyordu. Zekası, kişiliği, oyun tarzı bunların hepsine baktığımda bir pozisyon değişikliğine gittim. Kendimizi, bir 10 numara ve kanat oyuncusunun muazzam kalitede bir sol beke dönüştürme "macerasına" adadık.
Sol bekte çok başarılı oldu. Fizik kalitesi, 90 dakika boyunca koşabilme özelliği, dribbling becerisi ve oyun kurucu rolü onu başka bir seviyeye çıkardı. Mükemmel bir profesyonel. Her zaman öğrenmeye istekli. Koçlarını, beni ve ona yöneten herkesi dinlemeye istekliydi. Kumaşından dolayı Premier Lig'i hak ediyor, kesinlikle çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye çok ciddi bir bonservis kazandırdı.
Brighton'dan sonra da çok daha iyi takımlara gidecektir.''
MEDİNA İÇİN YENİ TEKLİF
FERDİ Kadıoğlu'nu satarak transferde gelir oluşturan F.Bahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'da gaza basacak. Genç ve potansiyeli yüksek bir orta saha profiline uyan oyuncu için sarı-lacivertliler, Arjantin ekibinin kapsını 8 milyon Euro ile çaldı. Ancak Boca, değerli gördüğü yıldızını 15 milyon Euro'dan aşağıya göndermeyi düşünmüyor. Ferdi'nin gönderilmesiyle teklifini yükseltecek Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırarak transferi 12 milyon Euro'ya bitirmeyi umuyor.
Daha önce ülke dışında başka bir takımın formasını giymeyen Medina'nın, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.