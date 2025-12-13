Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kerem planı tuttu
Giriş Tarihi: 13.12.2025

Milli futbolcuyu ceza sahasına daha yakın oynatan Domenico Tedesco, öğrencisinden beklediği tabela katkısını almayı başardı

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe'de Brann maçında alınan galibiyetin yanı sıra geldiğinden bu yana beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ve performansı da mutluluk yarattı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, milli futbolcu için ürettiği yeni formül sahada karşılık buldu. Genç teknik adam, çizgiye yakın oynadığında etkisiz kalan 27 yaşındaki oyuncuyu ceza sahasına daha yakın, iç forvet rolüne kaydıracak bir sistem üzerinde çalışmaya başlamıştı. Norveç'te bu plan işledi ve özellikle hücum geçişlerinde iki stoper arasına girerek pozisyon arayan Kerem'in attığı gol tam olarak bu düzenin sonucunda geldi. Tedesco'nun, Kerem'in bitiriciliğini ve ceza alanı içindeki etkinliğini artıran sistemi kullanmayı sürdüreceği öğrenildi.

