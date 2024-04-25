Kilidi açamayan çilingir

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 'çilingir' olarak kadrosuna kattığı Szymanski, sezona müthiş başlamasına rağmen sessizliğe büründü.. Bu formuyla takımını sırtlayan ve Avrupa'nın en skorer orta sahası durumuna gelen Szymanski'nin form grafiği, yeni yılla beraber yere çakıldı. Bu sene şansını 39 kez denerken çerçeveyi 11 kez tuturdu. Başarı karnesi %28'e inen oyuncu,Tam 104 gündür gol hasreti çeken Szymanski'nin şut başarı karnesiTakımının en ihtiyacı olduğu anlarda kayıplara karışan ve sezon başındaki skorer kimliğindan uzak olan