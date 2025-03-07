Kutlama yapmasınlar!

Fenrebahçe teknik direktörü Mourinho 3-1'lik yenilgi sonrası öz eleştirisini yaptı ve tur için iddiasını ortaya koydu. Portekizli hoca,Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık.Dessers bütün hava toplarını aldı. Dünyanın en iyi oyuncusu gibi göründü ama öyle değil...İyi toplarımızı da kaleci kurtardı. Bu yenilgiyi kabul etmemiz gerekiyor.Ibrox'ta rakip iyi desteklenecek. O stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak.