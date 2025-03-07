Kutlama yapmasınlar!

Fenrebahçe teknik direktörü Mourinho 3-1'lik yenilgi sonrası öz eleştirisini yaptı ve tur için iddiasını ortaya koydu. Portekizli hoca, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Sahanın her yerinde hata yaptık.
Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. 3-1 gerideyiz ama bir 90 dakika belki 120 dakika daha var. Tur henüz bitmedi. Eğer rakip kutlama yapmaya başladıysa başlamasın. Sadece sevinebilirler. Eğer rövanşta da kazanırlarsa o zaman tebrik ederiz.
Dessers bütün hava toplarını aldı. Dünyanın en iyi oyuncusu gibi göründü ama öyle değil... Fred'in yokluğunu çok hissettik.
İyi toplarımızı da kaleci kurtardı. Bu yenilgiyi kabul etmemiz gerekiyor. Taraftarların da takım gibi olduğunu düşünüyorum. Onlar da çok düz günlerindeydi. Çok fazla destek gösteremediler. Teknik direktör de iyi gününde değildi. Hepimiz kötüydük.
Ibrox'ta rakip iyi desteklenecek. O stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım" diye konuştu.