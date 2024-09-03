Medina’ya Ferdi ve Arda Güler mesajı

Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor…Sportif Direktör Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'da önemli mesafe kat edildi. 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe'den Avrupa'nın büyük kulüplerine imza atan isimler referans gösterilerek ikna edildi.Yöneticiler,derken Arda Güler'inReal Madrid'e, FerdiKadıoğlu'nun PremierLig'e, Kim Min-Jae'ninde şu an da Bayern Münih'teoynamasını örnekgösteriyor. Bu presle iknaedilen Medina ayrılmakiçin kulübüne debaskısı yapmayabaşladı. Oyuncununsözleşmesindemaddesi yer alırkenBoca bu transfer için15 milyon Euro'da ısrarcı.