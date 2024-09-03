Medina’ya Ferdi ve Arda Güler mesajı

Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor… Avrupa Ligi için UEFA'ya 5 Eylül'e kadar verilecek listede eksik istemeyen sarı-lacivertliler, Fred'i yedeklemek ve zorlu periyotta zor duruma düşmek istemiyor.
Sportif Direktör Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'da önemli mesafe kat edildi. 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe'den Avrupa'nın büyük kulüplerine imza atan isimler referans gösterilerek ikna edildi.
KULÜBÜNE 'BENİ BIRAKIN GİDEYİM' BASKISI YAPIYOR
Yöneticiler, "Daha yüksek yerleri ve önemli başarıları elde etmek istiyorsan, bizi seçmelisin"
derken Arda Güler'in
Real Madrid'e, Ferdi
Kadıoğlu'nun Premier
Lig'e, Kim Min-Jae'nin
de şu an da Bayern Münih'te
oynamasını örnek
gösteriyor. Bu presle ikna
edilen Medina ayrılmak
için kulübüne de "Beni bırakın, gitmek istiyorum"
baskısı yapmaya
başladı. Oyuncunun
sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır'
maddesi yer alırken
Boca bu transfer için
15 milyon Euro'da ısrarcı. F.Bahçe kulübü ikna için 12 milyonluk teklifini 13 milyona çıkardı. Sonraki satıştan pay da teklifte yer aldı.