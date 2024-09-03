Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Medina’ya Ferdi ve Arda Güler mesajı
Giriş Tarihi: 3.9.2024

Medina’ya Ferdi ve Arda Güler mesajı

Samet YÜKSEL
Medina’ya Ferdi ve Arda Güler mesajı
Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor… Avrupa Ligi için UEFA'ya 5 Eylül'e kadar verilecek listede eksik istemeyen sarı-lacivertliler, Fred'i yedeklemek ve zorlu periyotta zor duruma düşmek istemiyor. Sportif Direktör Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'da önemli mesafe kat edildi. 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe'den Avrupa'nın büyük kulüplerine imza atan isimler referans gösterilerek ikna edildi.

KULÜBÜNE 'BENİ BIRAKIN GİDEYİM' BASKISI YAPIYOR
Yöneticiler, "Daha yüksek yerleri ve önemli başarıları elde etmek istiyorsan, bizi seçmelisin" derken Arda Güler'in Real Madrid'e, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e, Kim Min-Jae'nin de şu an da Bayern Münih'te oynamasını örnek gösteriyor. Bu presle ikna edilen Medina ayrılmak için kulübüne de "Beni bırakın, gitmek istiyorum" baskısı yapmaya başladı. Oyuncunun sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yer alırken Boca bu transfer için 15 milyon Euro'da ısrarcı. F.Bahçe kulübü ikna için 12 milyonluk teklifini 13 milyona çıkardı. Sonraki satıştan pay da teklifte yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Medina’ya Ferdi ve Arda Güler mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA