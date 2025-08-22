Meksika ateşi

Dorgeles Nene'ye 5 yıllık imza attıran Fenerbahçe, orta sahayı da Edson Alvarez ile güçlendirdi. West Ham United forması giyen ve 2028'e kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan 27 yaşındaki Meksikalı ön libero, satın alma opsiyonuyla (22 milyon Euro) kiralandı. Sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a gelecek olan futbolcu, Diego Reyes'ten sonra sarılacivertli kulübün formasını giyecek ikinci Meksikalı futbolcu olacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Alverez, İnter ve Ajax'tan gelen teklifleri reddederek Portekizli hoca faktörüyle Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

SERT MÜDAHALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Defansif orta saha olarak oynayan, fiziksel gücü, top kapma becerisi, oyun görüşüyle öne çıkan Alvarez, 1.90 santimetrelik boyu ve güçlü yapısıyla ikili mücadelelerde etkili bir isim. Sert müdahaleleri, liderlik vasıflarıyla tanınıyor, ancak zaman zaman pozisyon alma hataları yapabiliyor. West Ham'ın 2023- 24 sezonunda 38 milyon Euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği Meksikalı orta saha, geçen sezon 28 Premier Lig maçında 1 asist yapma başarısı gösterdi.

