Merih hamlesi

Fenerbahçe, performansıyla EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral'ı listesine aldı. Arabistan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli takım, Al-Ahli forması giyen tecrübeli stoper için girişimlere başladı.Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Merih, geçtiğimiz aylarda kulüp tarafından kendisine hediye edilen sarı-lacivertli formayı giyip sosyal medyadan paylaşmıştı. Al-Ahli'ye 16.6 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncu, Arabistan ekibinde 21 maça çıktı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.