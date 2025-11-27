Milli maçlar ritmi koruyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alan Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklama yaptı. G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ama oyuncuları hor kullanıyorlar. Parasını siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor" demişti. İtalyan hocanın milli arayla ilgili görüşü ise bunun tam aksi yönde... İşte Tedesco'dan satır başları...



EDERSON ÖNEMLİ BİR SİLAH

MİLLİ MAÇ yoğunluğundan çok, milli takıma kaç oyuncu gittiği ve oynayıp oynamamaları önemli. Bizde 12 kişi milli takıma gidiyor ve 8 tanesi oynuyor. Oynadıkları için ritmimizi kaybetmiyoruz. Milli ara öncesi de formdaydık şimdi de formdayız. Avrupa maçları oynamak pozitiftir.

EKSİKLER bu oyunun bir parçası. Bizim iyi kadromuz var. Bütün oyuncularımız oynamayı hak ediyor. Ben de yeni yüzler görmekten, oynatmaktan mutlu oluyorum.

STOPERDE Jayden Oosterwolde sarı kart cezalısı, Çağlar Söyüncü sakat. Onların yokluğunda Yiğit Efe Demir oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. Hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor.

EDERSON çok fazla çözüm üretebilme yetisine sahip, güçlü bir oyuncu. Etkili uzun paslar atabiliyor. Kendisi bizim için önemli bir silah. Biz topa sahip olmak istiyoruz. Edi'ye sahip olduğumuz için mutluyuz.



ADAM ADAMA OYNAMALIYIZ

Ferencvaros sadece ortalarda değil, arkaya yapılan koşularda da iyi bir takım. Puan cetvelinden de görüldüğü üzere turnuvadaki en zorlu rakiplerinden biri. Pek çok oyuncuları istatistiklerde lider durumda. Varga hava toplarında öne çıkıyor. Naby Keita, Liverpool'da çok kupa kazandı. Çok kaliteli oyuncuları var.

TAKTİK olarak ceza sahasında adam adama oynamamız gerekiyor. Topu nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın saha içinde farklı olabiliyor.

2-0 geriye düşmeyi ben de istemem. Skordan bağımsız olarak büyük takımlar, daha az gol yememiz gerekiyor. Bu olgu. İstatistiksel olarak eğer bir şeyler kazanmak istiyorsanız savunma çok önemli. Yediğimiz bazı gollere baktığınızda savunamayacak gollerdi. Umarım kimseye kalp krizi yaşatmayız. Tabii ki her maçı 6-4 kazanacaksak bunu kabul ederim.



HEYECANLAN AMA KORKMA!

Tedesco basına karşılaşmaya Yiğit Efe Demir'le başlayacağını açıkladı ancak futbolcusuna müjdeyi Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü vermiş. İtalyan teknik adam, 21 yaşındaki savunmacıya "Ferencvaros maçında 11'desin" derken sözlerini "Heyecanlanabilirsin bunu normal karşılıyorum ama sakın korkma. Bunu istemiyorum. Ben sana güveniyorum" diye sürdürdü. Yiğit'in bu haber sonrası genç takımdan arkadaşları Arda Güler ve Yusuf Akçiçek'le görüştüğü, onlarla sevincini paylaştığı öğrenildi



EDERSON İÇİN CEZA BEKLEMİYORLAR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kameralara yansıyan tartışmalı görüntüsü sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. Hakareti sebebiyle 41. maddeden tedbirsiz olarak disipline verilen 32 yaşındaki file bekçisi, ceza alması halinde pazartesi günü Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncusu için savunma verdi. Ederson'un bu hareketi hakaret amacıyla yapmadığı, daha önce oynadığı karşılaşmalarda da benzer görüntülerin oluştuğu vurgulandı. Fenerbahçe kulübü, sambacıya herhangi bir ceza çıkmayacağı görüşünde. PFDK'nın, oyuncuyla ilgili kararı diğer sevk edilen isimlerle birlikte bugün açıklaması bekleniyor.



'YİĞİT'ÇE OYNAYACAK!

F.Bahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, bugün ilk 11'de olacak. 2 Ağustos 2004 İstanbul doğumlu Yiğit, Altınordu ile sahalara adım attı. 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe U16 takımına katıldı. Genç oyuncu, Fenerbahçe formasını bu sezon sadece 2 dakika Feyenoord ile oynanan ve 5-2 kazanılan Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında giydi. Sakinliği, oyun okuma yeteneği, yüksek çalışma temposu ve fiziksel üstünlüğüyle tanınan oyuncu için F.Bahçe taraftarının yorumu ise "Yusuf Akçiçek olabilir" şeklinde. 19 yaşındaki Yusuf, geçen sezon 22 milyon Euro bonservisle Al Hilal'e transfer olmuştu.