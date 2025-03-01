Mourinho’dan G.Saray’a dava

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray'a manevi dava açtığını açıkladı. Sarılacivertlilerden yapılan duyuruda, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

NORVEÇ'TE 'VAR' KALDIRILIYOR

VAR sistemi, Norveç'te tarihe karışıyor. Futbol Federasyonu, hafta sonu düzenleyeceği kongrede, VAR'ın 1. ve 2. liglerde kullanılmaya devam edip etmemesini oylayacak. Ocak'ta gerçekleşen toplantıda 19 kulüp sistemin kaldırılmasını, 13'ü ise kalmasını istemişti. AP'nın haberine göre; Norveç Futbol Federasyonu'na çoğunluğun kararını desteklemesi ve VAR'ı kaldırması için bir mektup gönderildi.

'KADIKÖY'DE İŞİMİZ KOLAY DEĞİL'

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yarın deplasmanda yapacakları maça ilişkin konuştu."Her ortamın kendi içinde zorluğu var" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Ama Kadıköy'ün atmosferi farklı. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. İşimiz kolay değil. Kendimiz için puanlara ihtiyacımız var. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" yorumunda bulundu.