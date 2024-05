Olaylı derbinin ardından savcılık ilk adımı attı: 5 Fenerbahçeli ifade verecek!

Valilik açıkladı:

RAMS Park'ta oynanan ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle gündeme damga vuran derbi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi-Samuel ile İsmail Kartal'ın antrenör olan oğlu Emre Kartal, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve Ali Çelikkıran'ı saçlarından çeken eski F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü'nün görüntülerinin yer aldığı fezleke, savcılığa gönderildi. Maç sonrasında her iki takım taraftarlarının ayrılmasının ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler stada gelirken, oyuncularla birlikte sahaya girerek kutlama yapıp ardından da F.Bahçe bayrağı açılmıştı. Bayrağın açılmasını engellemek isteyen Stat Müdürü Ali Çelikkıran'a saldırıda bulunulmuştu. İlk etapta Savcılık; Emre Kartal, Hulusi Belgü ve Ertuğrul Karanlık'ı ifadeye çağırdı. Mert Hakan ile Osayi'nin ise daha sonra çağrılacağı öğrenildi.Hukuk Müşavirliği, G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten 7 kişiyi PFDK'ya sevk etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç (Sportmenliğe aykırı hareket), yönetici Selahattin Baki (Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar),kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık (saldırı), antrenör Emre Kartal (saldırı, talimatlara aykırı hareket) disipline gönderildi. G.Saray'ın maç ve performans analisti Serhat Doğan da hakareti sebebiyle PFDK'lık oldu. Öte yandan Beşiktaş'tan yöneticiler Hüseyin Yücel ve Onur Göçmez de Hatayspor maçı sonrası yaptıkları açıklamalardan dolayı sevk edildi."F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç 70 dakika sonra 22.10'da stada geldi. Soyunma odasına gidip takımını tebrik etti.. Sonra karar değiştirerek özel güvenliği aşıp sahaya yöneldi."stanbul Valiliği, derbinin ardından yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı. Tüm tedbirlerinuygulandığının vurgulandığı açıklamada şu detaylar dikkat çekti:bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amiri'nin talimatı ile sonlandırılmıştır.soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzereyken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.Başkanı'nın yanındaki heyet, sahaya girdikten sonrabunu ENGELLEMEK isteyen G.Saray Stat Müdürü A.Ç.'ye fiili müdahalede bulunulmuştur.içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.çok sayıda patlayıcı madde sokan ve maç esnasında atan F.Bahçe taraftarlarından stadyuma girerken torpille yakalanan 2 kişi ve tribünde meşale yakarak yanan meşaleleri alt tribündeki Galatasaraylı taraftarların üzerine atan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Toplamdataraftarına ve sahaya yabancı madde atan, taşkınlık yapan, küfürlü tezahüratta bulunantaraftarınagerekçesiyle yasal işlem yapıldığı belirtildi. 35 taraftar 1 yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek.lacivertli kulüp, derbinin ardından yaşananlar sonrası G.Saray'dan gelen açıklamalara yanıt verdi. F.Bahçe'nin resmi sitesinden şu ifadeler kullanıldı: "Maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki; Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile "gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye göstermiştir. Bu maçın,İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini sonuna kadar yapacağız."Genel Sekreteri Eray Yazgan, olaylara ilişkin F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetici Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu.Ali Koç'un akreditasyon kurallarını ihlal ettiği, Koç ve beraberindeki kişiler tarafından aralarında Eray Yazgan'ın da olduğu bazı kişilerin saldırgan tutumla tartaklandığı aktarılan dilekçede, Yazgan'ın stat güvenliğinden sorumlu üst düzey kişi olduğu, Koç'unifadesiyle Yazgan'ı tehdit ettiği ancak saha dışına çıkarma yetkisi olmadığı kaydedildi. Selahattin Baki'nin de Yazgan'a küfrettiği ve hakaret ettiği anlatılarak, Baki ile Koç hakkındasuçlarından dava açılması talep edildi.