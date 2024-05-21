Ona her yer Kadıköy

Bu sezon tek yenilgisiniF.Bahçe, deplasman karnesiyle alkış aldı. Uzatmalarla birlikte 81 dakika 10 kişi oynadığı derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler,Kanarya; AdanaDemir, Sivas ve Konya karşılaşmalarındanberaberlikleayrılırken 16 maçı kazandı.Avrupa'da daen uzun seriye imzasını attı.İsmailKartal'ınöğrencileri,maç sayısıfazlalığıylazirvedeyer aldı.F.Bahçe ayrıca dış sahada12 maçta kalesini golekapattı. Böylece lig tarihindekien yüksek sayısını tekrarladı.Daha önce 1969-70,1967-68, 1963-64 ve 1960-61 sezonlarında bunu başarmıştı.AVRUPA'DAN önemli teklifler alan ve sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu, derbide mükemmel savunmasıyla alkışları topladı. Hakim Ziyech'e nefes aldırmayan milli yıldız, 9 ikili mücadeleden 6'sını kazandı. 9 top kaybı ile sahanın en az top kaybı yapan ismi oldu. Yüzde 83 isabetli pas yüzdesi ile oynadı.