Ona her yer Kadıköy

Bu sezon tek yenilgisini sahasında Trabzonspor'dan alan, G.Saray, Samsun ve Alanya'ya bir puan kaptıran
F.Bahçe, deplasman karnesiyle alkış aldı. Uzatmalarla birlikte 81 dakika 10 kişi oynadığı derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2023-
24 sezonunu dış sahada yenilgisiz tamamladı.
Kanarya; Adana
Demir, Sivas ve Konya karşılaşmalarından
beraberlikle
ayrılırken 16 maçı kazandı. F.Bahçe böylece lig tarihinde ilk kez deplasman yenilgisi yaşamazken
Avrupa'da da
en uzun seriye imzasını attı.
12 MAÇTA GOL YEMEDİ
19'da 19'la yenilgi yüzü görmeyen
İsmail
Kartal'ın
öğrencileri,
maç sayısı
fazlalığıyla
zirvede
yer aldı. Almanya'da namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen (17/17) ve Fransız devi Paris Saint-Germain (17/17) Kanarya'yı takip etti.
F.Bahçe ayrıca dış sahada
12 maçta kalesini gole
kapattı. Böylece lig tarihindeki
en yüksek sayısını tekrarladı.
Daha önce 1969-70,
1967-68, 1963-64 ve 1960-
61 sezonlarında bunu başarmıştı. Deplasmanda 40 gol bulurken, 11 gol yedi.
'HAKİM'İYETİ BİTIREN ADAM!
AVRUPA'DAN önemli teklifler alan ve sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu, derbide mükemmel savunmasıyla alkışları topladı. Hakim Ziyech'e nefes aldırmayan milli yıldız, 9 ikili mücadeleden 6'sını kazandı. 9 top kaybı ile sahanın en az top kaybı yapan ismi oldu. Yüzde 83 isabetli pas yüzdesi ile oynadı.