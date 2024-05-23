Onu kim hoca yaptı!

İsmail Kartal'ın derbi sonrası, "Beni yıkmaya çalıştılar" sözlerine de değinen Yıldırım,ifadesini kullandı.enerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünkü idmanda basın mensuplarıyla sohbet toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. "Pazar günü şampiyon olacağız" diyen 62 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Son maçımıza çıkacağız. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konyaspor maçında büyük hasar aldık. 96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak."