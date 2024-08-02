Orta saha aranıyor!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugona'yu saf dışı bırakırken, Fred'in sakatlanması hesapları bozdu. Krunic'in de beklentilerin çok uzağında kalması üzerine teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden orta saha transferi istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar,Rodriguez ile yapılan görüşmelerde belirli bir mesafe kat edildiği belirtildi. Ancak Mourinho'nun, Amrabat'ı ilk tercih olarak gördüğü ve Faslı oyuncuyla bizzat görüşme yaptığı öğrenildi.Amrabat'ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon bitecek olması nedeniyle sarılacivertlilerin, bu transferi kiralama yoluyla bitirmeyi hedefledikleri kaydedildi.Teknik Direktörü Alex de Souza, düzenlediği basın toplantısında G.Saray'ın ve F.Bahçe'nin hocalarıyla ilgili soruya "Okan Buruk çok önemli başarılara imza atan bir isim. Mourihno ile ilgili de söylenecek çok fazla bir şey yok. Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım. Rekabetçi bir takımla karşılarına çıkacağız" cevabını verdi. Brezilyalı hoca, Hagi ve Arda Güler ile karşılaştırılmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.