Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Orta sahaya rotasyon!
Giriş Tarihi: 2.10.2022

Orta sahaya rotasyon!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Orta sahaya rotasyon!
8 MADDEDE KANARYA NASIL HAZIRLANDI?
1- Jorge Jesus, Samandıra'da hafta boyunca oyuncularına motivasyon konuşmaları yaptı. "Biz daha iyi takımız. Kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.
2- Portekizli teknik adamın 2 gün önceki taktik idmanı tam 4 saat sürdü. Beşiktaş, çok detaylı bir şekilde analiz edildi.
3- İlk derbi maçını kazanmak isteyen Jesus, yardımcılarıyla birlikte 10 gün boyunca 13-14 saat mesai yaptı.
4- Tecrübeli teknik adam, takım toplantılarında "Tempolu oynamalıyız. 90 dakika pres istiyorum" diyerek Vodafone Park'taki maçta hücumdan başka bir şey düşünmediğini gösterdi.
5- Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Emre Mor hazır durumda. Joshua King ve Luan Peres ise bu maçta forma giyemeyecekler.
6- Fenerbahçe, savunmaları yıpratan ve hava toplarında etkili olan Weghorst'a önlem alacak. Beşiktaş'ın en önemli gol silahı olan 1.97'lik dev santrforu güçlü fiziğiyle ön plana çıkan 1.96'lık stoper Gustavo Henrique karşılayacak.
7- Josef ve Gedson'un sertliğine ve dinamizmine aynı şekilde mücadeleci yönü kuvvetli iki isim Arao ve Crespo ile karşılık verilecek. Jorge Jesus, Beşiktaş'ın orta sahasının fiziki açıdan güçlü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Emre Mor ve Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor. Orta alanı Beşiktaş'a teslim etmek istemeyen Portekizli, fizik olarak da mücadele güçleri yüksek olan Lincoln ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. Bu ikilinin savunma arkasına atacağı toplarla Valencia en büyük gol umudu olacak.
8- Fenerbahçe'de iyileşen Serdar Aziz'in derbide görev almayacağı gelen bilgiler arasında. Jorge Jesus, tecrübeli stoperi temposu çok yüksek bu karşılaşmada oynatmaya sıcak bakmıyor. Jesus, Beşiktaş derbisine 4-1-3-2 dizilişi ile çıkacak.

MENAJERLERDEN AKIN
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki dev maça menajerler de büyük ilgi gösterecek. Dolmabahçe'de hazır bulunacak olan Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri özellikle sarı-lacivertli ekibin oyuncuları Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Atilla Szalai'yi yakından takip edecek. Siyah-beyazlıların sözleşme yenilediği kaleci Ersin Destanoğlu da Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.

KAZANANA BÜYÜK ÖDÜL!
Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri derbi için kesenin ağzını açtı. Bütün haftayı tesislerde geçiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, primi adam başı 150'şer bin TL olarak açıkladı. Kanarya'da ise başkan Ali Koç, bir rakam belirlemedi ama prim olacağının mesajını oyunculara iletti. Bu arada Ali Koç ve yönetimi tam kadro Vodafone Park Stadı'na giderek maçı takip edecekler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Ünlü borsacının cinsel taciz davasında flaş gelişme! Asıl şantajcı genç kadın çıktı
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor?
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Politico'dan Başkan Erdoğan övgüsü! Sadece Türkiye başardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta sahaya rotasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA