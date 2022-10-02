Orta sahaya rotasyon!

8 MADDEDE KANARYA NASIL HAZIRLANDI? 1- Jorge Jesus, Samandıra'da hafta boyunca oyuncularına motivasyon konuşmaları yaptı. "Biz daha iyi takımız.Kendi oyunumuzuoynayacağız" dedi. 2- Portekizli teknik adamın 2 gün önceki taktik idmanı tam 4 saat sürdü. Beşiktaş,çok detaylı bir şekildeanaliz edildi. 3- İlk derbi maçını kazanmak isteyen Jesus, yardımcılarıyla birlikte 10 gün boyunca 13-14 saat mesai yaptı. 4- Tecrübeli teknik adam, takım toplantılarında "Tempolu oynamalıyız. 90 dakika pres istiyorum" diyerek Vodafone Park'taki maçta hücumdan başka bir şey düşünmediğini gösterdi. 5- Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarınıatlatan SerdarAziz ve Emre Mor hazır durumda.Joshua King ve Luan Peres ise bumaçta forma giyemeyecekler. 6- Fenerbahçe, savunmaları yıpratan ve hava toplarında etkili olan Weghorst'a önlem alacak. Beşiktaş'ınen önemli gol silahı olan1.97'lik dev santrforu güçlü fiziğiyleön plana çıkan 1.96'lık stoperGustavo Henrique karşılayacak. 7- Josef ve Gedson'un sertliğine ve dinamizmine aynı şekilde mücadeleci yönü kuvvetli iki isim Arao ve Crespo ile karşılık verilecek. Jorge Jesus, Beşiktaş'ın orta sahasının fiziki açıdan güçlü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Emre Mor ve Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor. Orta alanı Beşiktaş'a teslim etmek istemeyen Portekizli, fizik olarak da mücadele güçleri yüksek olan Lincoln ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. Bu ikilinin savunma arkasına atacağı toplarla Valencia en büyük gol umudu olacak. 8- Fenerbahçe'de iyileşen Serdar Aziz'in derbide görev almayacağı gelen bilgiler arasında. JorgeJesus, tecrübeli stoperi temposuçok yüksek bu karşılaşmada oynatmayasıcak bakmıyor. Jesus, Beşiktaş derbisine 4-1-3-2 dizilişi ile çıkacak.
MENAJERLERDEN AKIN
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki dev maça menajerler de büyük ilgi gösterecek. Dolmabahçe'de hazır bulunacak olan Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri özellikle sarı-lacivertli ekibin oyuncuları Ferdi Kadıoğlu,Miguel Crespo ve AtillaSzalai'yi yakından takip edecek. Siyah-beyazlıların sözleşme yenilediği kaleci ErsinDestanoğlu da Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.
KAZANANA BÜYÜK ÖDÜL!
Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri derbi için kesenin ağzını açtı. Bütün haftayı tesislerde geçiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, primi adam başı 150'şer bin TL olarak açıkladı. Kanarya'da ise başkan Ali Koç, bir rakam belirlemedi ama prim olacağının mesajını oyunculara iletti. Bu arada Ali Koç ve yönetimi tam kadro Vodafone Park Stadı'na giderek maçı takip edecekler.