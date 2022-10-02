Orta sahaya rotasyon!

Jorge Jesus, Samandıra'da hafta boyunca oyuncularına motivasyon konuşmaları yaptı.dedi.Portekizli teknik adamın 2 gün önceki taktik idmanı tam 4 saat sürdü.İlk derbi maçını kazanmak isteyen Jesus, yardımcılarıyla birlikte 10 gün boyunca 13-14 saat mesai yaptı.Tecrübeli teknik adam, takım toplantılarında "Tempolu oynamalıyız. 90 dakika pres istiyorum" diyerek Vodafone Park'taki maçta hücumdan başka bir şey düşünmediğini gösterdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarınıatlatanise bumaçta forma giyemeyecekler.Fenerbahçe, savunmaları yıpratan ve hava toplarında etkili olan Weghorst'a önlem alacak.Josef ve Gedson'un sertliğine ve dinamizmine aynı şekilde mücadeleci yönü kuvvetli iki isim Arao ve Crespo ile karşılık verilecek. Jorge Jesus, Beşiktaş'ın orta sahasının fiziki açıdan güçlü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Emre Mor ve Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor. Orta alanı Beşiktaş'a teslim etmek istemeyen Portekizli, fizik olarak da mücadele güçleri yüksek olan Lincoln ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. Bu ikilinin savunma arkasına atacağı toplarla Valencia en büyük gol umudu olacak.Fenerbahçe'de iyileşen Serdar Aziz'in derbide görev almayacağı gelen bilgiler arasında.Jesus, Beşiktaş derbisine 4-1-3-2 dizilişi ile çıkacak.Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki dev maça menajerler de büyük ilgi gösterecek. Dolmabahçe'de hazır bulunacak olan Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri özellikle sarı-lacivertli ekibin oyuncuları'yi yakından takip edecek. Siyah-beyazlıların sözleşme yenilediği kalecida Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri derbi için kesenin ağzını açtı. Bütün haftayı tesislerde geçiren Beşiktaş Başkanıprimi adam başı 150'şer bin TL olarak açıkladı. Kanarya'da ise başkan, bir rakam belirlemedi ama prim olacağının mesajını oyunculara iletti. Bu arada Ali Koç ve yönetimi tam kadro Vodafone Park Stadı'na giderek maçı takip edecekler.