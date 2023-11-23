Pazarlıkta güç Kanarya’da

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Ay-Yıldızlı formayla Almanya maçındaki iyi oyununu Galler karşısında da sürdüren milli sol beki,ve'den gözlemcilerin izlediği dış basında yer alırken, başarılı oyuncuyu uzun süredir'nin de uzun süredir takip ettiği biliniyor. Sezon başında Arda Güler'in serbest kalma maddesinin olması dolayısıyla pazarlık şansı olmayan Fenerbahçe için bu kez durum farklı.Sezon sonunda dev kulüpleri birbirine düşürmesi beklenen 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro'dan az gelen her teklifin reddedilmesi kararı alındı.ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'luk rekor bedelle transfer ettiği ancak eylül ayının ortasında sakatlanan Cengiz Ünder, sahalara bir türlü istenilen seviyede dönememişti. Milli arada Montella'dan izin alıp Samandıra'da çalışmalarını sürdüren yetenekli oyuncunun kondisyon seviyesi de beklenilen düzeye gelmeye başladı. Yıldız oyuncu, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde pazar günü Karagümrük maçında sahada olabilecek.Bu takım hayal kurduruyorHırvatistan, hazırlık maçında ise Almanya'ya karşı oynanan futbol, takım ruhu ve teknik direktör Vincenzo Montella farkı, EURO 2024 için elbette hepimize çok fazla hayal kurdurtuyor. Ancak unutmayalım, EURO 2020'ye son Dünya Şampiyonu Fransa'yı Konya'da devirip Paris'te berabere kalarak katılmış ancak turnuvayı çok kötü oynamıştık. Bunda elbette bir yıl erteleme ve pandeminin de etkisini yok sayamayız.Çağlar ve Arda Güler'in bu takıma katılması çok önemli.Montella öz güven getirdibir gerçek ki ilk kez gruplardan birinci olarak çıkma başarısı gösterdiler. Stefan Kuntz ile başlayan ve Vincenzo Montella geldikten sonra farklı bir görüntüde olan A Milli Takım'ı kutlamak gerektiği düşüncesindeyim. Avrupa Şampiyonası'na ikinci torbadan giriyoruz. 3. ve 4. torbalarda da çok güçlü takımlar var.Montella ile beraber oyuncuların öz güven ve performans artırdıkları da bir gerçek.Montella'nın kadroyu çok fazla değiştirmeden istikrarlı bir yapıyı sahaya sürmesi gerekir.Bize artık rakip fark etmezolabilmek duygusal anlamda Türkiye açısından doyurucu bir durum.Bunun takıma muazzam bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Arkamıza çok güzel bir rüzgâr aldık. Grup maçlarında elde ettiğimiz son neticeler; Almanya'yı deplasmanda yenmiş olmamız, Milli Takımımızı psikolojik olarak çok iyi bir seviyeye getirdi.Elbette her şeyin yanında bir diğer konu da çekilecek kurada çıkacak rakipler olacak. Bugünkü ruh halimize ve Milli Takımımıza baktığımızda aslında kim gelirse gelsin bizim için önemli değil noktasında hissediyoruz. Bu da çok güzel bir şey.