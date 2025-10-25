Plan tıkır tıkır işledi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'nın bu sezonki flaş takımı Stuttgart'ı taktik üstünlüğüyle mağlup etti. Ligde 3. sırada yer alan ve hücum gücüyle dikkat çeken Stuttgart, Fenerbahçe karşısında bu sezonki en düşük pas yüzdesini yakaladı ve en az isabetli şut çektiği maçı oynadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, rakip analizinde ders niteliğinde bir plan hazırladı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Alvarez ile merkezi çok iyi kapatarak Alman ekibini kanatlara yönlendirdi, fakat tamamen kendi yarı sahasına da çekilmedi.

SABIRLI OYNADI, PANİĞE KAPILMADI!

Rakibin oyun kurulumundaki beyni olan Angelo Stiller'e nefes aldırmayan sarı-lacivertliler, pas bağlantılarını kırarak Stuttgart'ın ritmini tamamen bozdu. Sebastian Hoeness yönetimindeki Panzerler'in 3-4-1-2 düzeninde uyguladığı bire bir prese rağmen Fenerbahçe hiç paniğe kapılmadı, topu üçüncü bölgeye taşırken sabırlı kaldı. Savunma hattını önde tutarak pres mesafesini daraltan Kanarya, Stuttgart'ın geçiş oyununa da hiç fırsat tanımadı.

HER OYUNCU PLANA SADIK KALDI

Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Nene çalım becerileri ve yaptığı dribblinglerle rakip savunmayı dağıttı. Geriden gelen Brown ve Semedo da sık sık ataklara katıldı. Stuttgart'ı adeta kilitleyen planla Fenerbahçe, sadece skor olarak değil, taktik anlamda da Avrupa seviyesinde önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Tedesco'nun, eski takımına karşı detaylı analizleri ve oyuncularının plana sadık kalışı, bu zaferi "profesörlük işi" haline getirdi.

SİHİRBAZDAN 44 MİLYON TL!

KEREM Aktürkoğlu, Avrupa'da kasayı dolduruyor. Nice maçında 2 gol atıp galibiyeti getiren milli futbolcu, Stuttgart karşılaşmasında da zaferi getirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriliyor. Fenerbahçe'yi iki maçta sırtında taşıyan tecrübeli oyuncu, kulübüne 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı. Çift sözleşme yapıldığı ortaya çıkan Kerem'in 7 milyon Euro'luk net maaşını ise eski yönetici Hakan Safi'nin ödediği belirtildi.