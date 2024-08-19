Sabah yazarları İzmir’de yaşanan olayı yorumladı

Murat ÖZBOSTAN

Levent TÜZEMEN

Ömer ÜRÜNDÜL

Gürcan BİLGİÇ

: Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un içinde olduğu olaylar için yorumunuz nedir?başkanlık makamı son 6 yılda çok yara aldı... Sayın Ali Koç,diyerek yola çıkmıştı ama bugün gelinen noktanın dramatik olduğu bir gerçek. Fenerbahçe Başkanı'nın, Göztepe 2-0 gerideyken, sosyal medyada rakibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmışken, sahaya inipBir başkanın taraftarın hakkını, hukukunu savunması kadar doğal bir şey olamaz. Normal şartlarda iki yöntem deneyebilirdi:Bir yöneticisini yollayıp, olayın ne olduğunun detaylarını öğrenebilirdi.Tribüne gideceğine saha dışında kalanların yanına gidilir, emniyet kuvvetleri ile konuşulup onları içeri aldırabilirdi. Siz, Göztepe taraftarının tepki göstereceğini bilmiyor musunuz? Sonra da istenmeyen olaylar yaşanıyor.En ağır cezası neyse almalı. Devletin polisi zor durumda kaldı, onlarca su atıldı. Altı üstü bir futbol maçı.Kulübün hakkı-hukuku böyle korunmaz. Geçmişte onlarca hata yaptınız, hâlâ yapmaya devam ediyorsunuz.siz kendiniz sahanın içine giriyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacağız...Başkanı Ali Koç'un taraftarının hakkını araması çok güzel bir şey ama uyguladığı tavır yanlış. Başkan Koç kendi gidip işi yöneteceğine, Göztepe yetkilileriyle konuşup, çözüm üretebilirdi. Fenerbahçe taraftarının stada geç gelmesinin nedeni, şehre girişte arama yapılırken polisle yaşanan mukavemettir. Sonuçta polis, taraftarın güvenliğini sağlamakla görevlidir, taraftar da buna uymak zorundadır.Göztepe taraftarının tepki göstermesi de haklı değil.Bana göre iki taraf da hatalı. Ayrıca Ali Koç'un bu tavrından bence Fenerbahçeli futbolcular da olumsuz etkilendi.Ne olduğunu anlayamıyorlar ve konsantrasyonları bozuluyor. Ali Bey keşke olayları yönetme konusunda kendini öne atacağına yöneticilerini gönderip, taraftarın yaşadığı sıkıntıları çözseydi ve dediğimiz gibi Göztepeli yöneticilerden yardım alsaydı.gecesi ne yazık ki İzmir'de görmek istemediğimiz olaylardan bir tanesi meydana geldi. Futbolu bir türlü oyun olarak kabul edemiyoruz. Sanki spor müsabakası yerine bir gerilim filmi oynanıyor. Ve ne acıdır ki bunları bir türlü engelleyemiyoruz.Haksızlığa uğrayan taraftarlarını sakinleştirmek için böyle bir girişimde bulunmuş ama yaptığı şey doğal olarak talimatlara aykırı. Bana göre en önemli olan, oradaki şiddet olayı… Bir kulüp başkanına, akredite kartlı bir görev sorumlusununBu tip olaylardaki polisiye cezalar caydırıcı olmadığından herkes kendini kabadayı görüyor. Yaptıkları hareket de yanlarına kâr kalıyor. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.diyor ki; "Bir kulüp başkanı sahaya inmemeliydi ama geçmiş olsun"… Ali Koç neden sahaya indi, bunu sormuyorlar. F.Bahçe'nin başkanı durup dururken, takımı galipken, sahada sıkıntı yokken neden sahaya insin? İzmir Emniyeti maça gelen taraftarları, maç başladıktan hatta devre bittikten sonra alıyor stada. Üstelik maç öncesindeki güvenlik prosedürlerinin hepsi tamamlanmasına rağmen.iki yöneticisini gönderiyor; biber gazı yiyorlar, duymamazlıktan geliniyor veYanlış başlayıp, devam eden bir süreç. Trabzon'da da sahanın içinde tek üniformalı polis yoktu. Bu kez İzmir'de güvenliği sağlaması gerekenler görevlerini yapmıyor. Saha içindeki saldırı daha vahim. Yapan serbest bırakılıyor.