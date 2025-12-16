Samba yapıyor zirveye koşuyor

Ligde iki hafta sonra kazanan F.Bahçe, namağlup serisini 16 maça çıkardı

Konyaspor ağlarını iki kez havalandırıp Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkaran Talisca, gol krallığında da iddialı konuma geldi. Brezilyalı oyuncu, 11 gollü Başakşehirli Shomurodov ve Trabzonsporlu Onuachu'nun ardında yer aldı. Galatasaraylı İcardi ile gol sayısını eşitledi.

MERT'TEN İLK GOL SEVİNCİ

Geçen sezon Fenerbahçe'ye ligde 3 gol-4 asistlik katkı veren Mert Müldür, bu sezon 8. kez görev aldığı bu kulvarda ilk gol sevincini yaşadı. 30. dakikada Konya ceza sahasında yaşanan karambolde Mert, sol ayağıyla vurdu, savunmadan seken top yükseklik kazanıp kaleci Bahadır'ı şaşırtıp ağlara gitti. Mert maç sonu, "Brann'dan sonra Konya'yı da 4-0 yenmek çok iyi oldu, mutluyuz" dedi.

3'ER 2'ŞER ATIYOR

Avrupa Ligi'nde Brann'a 3 gol birden atan Talisca dün de takımını sırtladı. 28. dakikada penaltıdan ağları buldu. 37'de kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı. Talisca, Süper Lig'e döndüğü Şubat 2025'ten bu yana en fazla gol (17) atan oyuncu durumunda. Ayrıca 5 kezle Bilal Boutobba ile birlikte ceza sahası dışından ağları en fazla havalandıran isim konumunda yer aldı.



TAKIM İÇİN ÖZEL ÇALIŞIYORUM

MAÇI gol yemeden tamamlayan F.Bahçe kalecisi Ederson, "Takıma yardım etmek için sahadayım. Büyük bir galibiyet aldık. Takım kolektif olarak çok iyiydi. Talisca da aynı şekilde. Onu da ayrıca tebrik ediyorum" dedi. Brezilyalı eldiven, başarılı kaleci vuruşlarını ise şöyle yorumladı: "İdman bitiminde çalışıyorum. Takım menfaati için çalışmamız gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum."



EYVAH FORVET KALMADI!

EN-NESYRI'YI Afrika Kupası nedeniyle Fas Milli Takımı'na gönderen Fenerbahçe'nin bir diğer forvet oyuncusu Jhon Duran da dün sakatlandı. Konyaspor maçının 67. dakikasında yerini Szymanski'ye bırakmak zorunda kaldı. Kolombiyalı futbolcu bu sezon yaşadığı stres kırığı nedeniyle 9 karşılaşmayı kaçırmıştı.