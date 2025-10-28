Sambalı fasıl keyfi

40 GÜNLÜK HASRET BİTTİ

EN-Nesyri, sessizliğini Gaziantep'te duble ile bozdu. Süper Lig'de son golünü 17 Eylül'de 2-2 biten Alanya maçında atan tecrübeli santrfor, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Krallık yarışında Trabzonsporlu Onuachu'nun (7) ardından Başakşehirli Shomurodov ve G.Saraylı İcardi ile birlikte takibi sürdürdü.



DİREKLER OLMASA

Fenerbahçe, G.Antep ağlarına 4 gol bıraktı ama 3 topu da (En-Nesyri, Oosterwolde, Fred) direkten döndü. Bu arada 66'da Oğuz Aydın, kaleci Burak'ın çıktığını görüp aşırtma bir vuruş yaptı, topu Rodrigues çizgiden çıkardı.





8 TOPTA 2 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca 78'de girdi, 81 ve 88'de ağları buldu. Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana sarı-lacivertli formayla bir Süper Lig maçında topla en az (8) buluşarak 2 gol atan oyuncu oldu. Sambacı ligde 10 maçta 5 gole ulaştı. Toplamda 15 maçta 6'yı buldu.



'DOKUNULMAZ DEĞİL DURDURULAMAZ'

Fenerbahçe, karşılaşma sonrası Talisca'nın bu fotoğrafıyla 'Dokunulmaz değil durdurulamaz" paylaşımı yaptı. Ardından da tüm takımın kenetlenme fotoğrafını İngilizce 'Keep fighting' (Savaşmaya devam et) mesajı ile süsledi.



DERBİYE KENETLENDİK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "İddia ettiğimiz şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Umutluyum. G.Antep'te az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Bence hakem çok güzel maç yönetti, fena bir maç yönetmedi."



8 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, G.Antep'le oynadığı son 8 maçı da kazandı. Ev sahibi ekip 2021-22'de sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken sonrasındaki 8 düelloda da 3 puanı alan taraf İstanbul temsilcisi oldu.



BURAK YILMAZ İLK KEZ YENİLDİ

Gaziantep'te İsmet Taşdemir'in yerine göreve gelen Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçına kadar çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet/ 2 beraberlik almıştı. Genç hoca, Fenerbahçe karşısında ilk yenilgisini yaşadı.