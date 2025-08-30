Saran: Benim adayım Sergio Conceiçao!

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu açıkladı. Saran, "Sergio Conceiçao, kulübümüze Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun takımın genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacaktır" İfadelerini kullandı. En son Milan'da görev yapan 50 yaşındaki Portekizli hoca şu anda boşta. Milan'da İtalya kupası zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam Porto'yu ise 3 kez şampiyonluğa taşıdı.