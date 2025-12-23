Saran: Yapılan itibar suikasti

Başkanı Sadettin Saran, sosyal medyada kendisinin yer aldığı iddia edilen video ve görseller hakkında açıklama yaptı. Görüntülerin kendisine ait olmadığını vurgulayan Saran, şu ifadeleri kullandı: "Avukatlarım, içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır."