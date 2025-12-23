Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Saran: Yapılan itibar suikasti
Giriş Tarihi: 23.12.2025

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medyada kendisinin yer aldığı iddia edilen video ve görseller hakkında açıklama yaptı. Görüntülerin kendisine ait olmadığını vurgulayan Saran, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Avukatlarım, içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır."
