Sevilla UEFA’nın Real Madrid’i

Kayseri deplasmanında kazanmanın kolay olmadığını belirten Jesus,dedi. Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesini de değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın, G.Saray'a karşı maçını izlemiştim. Çok iyi takımlar. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim, penaltılarda...Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz" yorumunu yaptı. Jesus, transfere ilişkin ise "Avrupa'da transfer kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Kulüpler iyi oyuncuları ellerinden çıkartmazlar.ifadesini kullandı.Altay Bayındır, kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirtirken taraftarlarla maç öncesi arasında geçen diyaloğu anlattı. Tecrübeli eldiven, "Tribünden pozitif olmayan sözler geliyordu. Onlara, Türk insanı olduğumu, aynı ülkede yaşadığımızı söyledim. Bizler aynı ülkenin evladıyız. Üç günlük dünyada yaşıyoruz. Bir depremde sevdiklerini, aileni kaybediyorsun. Çok zor bir süreçten geçtik. Bazı şeylerden ders almalıyız" dedi39. dakikasında yaşanan hava topu mücadelesinde Fenerbahçeli King ile Kayserisporlu Lionel Carole kafa kafaya çarpıştı.King oyuna devam etti ancak sedye ile kenara taşınan Carole, travma ve burnunda kırık şüpheleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.