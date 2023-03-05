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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Sevilla UEFA’nın Real Madrid’i

Sevilla UEFA’nın Real Madrid’i

“Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri söyülyorum. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid’i diyebiliriz. Şansımız az da olsa kendimize inanıyoruz”

Kayseri deplasmanında kazanmanın kolay olmadığını belirten Jesus, "Galatasaray burada kaybetti. Takımım iyi bir performans sergiledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesini de değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın, G.Saray'a karşı maçını izlemiştim. Çok iyi takımlar. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim, penaltılarda... Onlara karşı pek de iyi anılarım yok. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Bizden daha güçlüler. Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz" yorumunu yaptı. Jesus, transfere ilişkin ise "Avrupa'da transfer kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Kulüpler iyi oyuncuları ellerinden çıkartmazlar. Bize kalite katacak oyuncuları zaten aldık. Ben takımımdan memnunum" ifadesini kullandı.

ALTAY: AYNI ÜLKENİN EVLADIYIZ
Altay Bayındır, kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirtirken taraftarlarla maç öncesi arasında geçen diyaloğu anlattı. Tecrübeli eldiven, "Tribünden pozitif olmayan sözler geliyordu. Onlara, Türk insanı olduğumu, aynı ülkede yaşadığımızı söyledim. Bizler aynı ülkenin evladıyız. Üç günlük dünyada yaşıyoruz. Bir depremde sevdiklerini, aileni kaybediyorsun. Çok zor bir süreçten geçtik. Bazı şeylerden ders almalıyız" dedi

CAROLE HASTANELİK OLDU
MAÇIN 39. dakikasında yaşanan hava topu mücadelesinde Fenerbahçeli King ile Kayserisporlu Lionel Carole kafa kafaya çarpıştı. Carole yere düşerken, yüzünü yere vurdu. İki futbolcuya ilk müdahaleleri sahada yapıldı. King oyuna devam etti ancak sedye ile kenara taşınan Carole, travma ve burnunda kırık şüpheleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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