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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:10 Son Güncelleme: 6.9.2022 10:12

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus attırıyor, coşturuyor! Pereira'yı ikiye katladı...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus attırıyor, coşturuyor! Pereira’yı ikiye katladı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si, son 16 sezonun en gollü ilk 5 haftasına imzasını koydu. Portekizli hoca, 2006-2007 sezonunda takımı şampiyon yapan Zico'nun puan olarak gerisinde kalsa da gol sayısında Brezilyalı meslektaşını yakaladı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde golcü bir takım havasına büründü. Başkan Ali Koç'un göreve geldiği son 5 yıla bakıldığında sarı-lacivertliler, rakip fileleri en çok havalandırdığı dönemi yaşıyor.

Hatta Portekizli teknik adamın takımı, son 16 sezonun en başarılı günlerine imza atıp, 2006-2007 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Zico'nun Fenerbahçe'sini gol sayısında yakaladı. Brezilyalı, ilk 5 haftada 12 puan toplarken 15 gol atmıştı. Kanarya, 1988-89'da 103 golle rekor kırdığı sezon ise ilk 5 haftada 12 gol üretebilmişti.

VATANDAŞI PEREIRA'YI İKİYE KATLADI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlamış, ilk 5 hafta 10 puan toplamıştı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler de aynı şekilde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 10 puan aldı.

Aradaki büyük fark ise gol sayısında yaşandı. Pereiralı Kanarya 6 gol atarken, Jesus'un takımı 15 gol buldu. Ancak yenen gol sayısında da 54 yaşındaki hoca, vatandaşına fark attı. Geçen sezon ilk 5 hafta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe bu sezon 6 gol yedi.

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