Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Fanatik gazetesine konuştu. İtalya'da mutlu olduğunu dile getiren başarılı Tolgay, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan, Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'e kadar birçok konu hakkında görüşlerini paylaştı.

JORGE JESUS'UN OYUN ANLAYIŞI İÇİN NE DEDİ?

"Fenerbahçe!de Jesus'un rotasyon yaparak oynaması çok normal, çünkü sürekli maç yapıyorlar. Her zaman aynı oyuncularla oynarsanız 11 mutlu, 20 mutsuz futbolcun olur. Biz Roma'yı 4-0 yendikten sonra bile aynı kadro ile sahaya çıkmadık. Jesus, sürekli baskılı oynatmak istiyor ama Başakşehir gibi futbol oynamıyorlar. Hemen öne çıkmak ve atağı sonlandırmak amacındalar. Ancak topla çok domine olmayan bir oyunları var. Fiziksel anlamda çok güçlüler ve Kadıköy'de de zaten taraftar arkandaysa, bu futbol onlara çok yakışıyor. Deplasmanda ise şu ana kadar bazı zorluklar yaşadıklarını gördük. Konya maçının buna bir örnek olduğunu düşünüyorum."



JOAO PEDRO FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR MU?

"Pedro, çok kaliteli bir forvet ve ona karşı birkaç kez oynama fırsatı buldum. Sahada neyapacağını ve özellikle duran toplarda nerede duracağını çok iyi biliyor. Örneğin savunma oyuncusu olarak onu kontrol ederken her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorsunuz ama aniden maçın kaderini değiştirebiliyor. Çok beğendiğim bir futbolcu. Sakatlıktan yeni döndü ve yüzde 100 hazır olursa, gol krallığına kadar gider."

SÜPER LİG'DEKİ ZİRVE YARIŞI VE EN BEĞENDİĞİ TAKIM

"Bence bu sezon Süper Lig, geçen sezonki gibi kolay olmayacak. Bir takımın önde olacağı bir şampiyonluk yarışı beklemiyorum. 4-5 takım yarışın içinde olur. Açıkçası şu an en beğendiğim takım, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i. Sonuna kadar giderler mi bilmiyorum ama Emre ağabey, çok cesur bir futbol oynatıyor ve takımı çok iyi yönetiyor. Sistemden hiç kopmuyorlar, kadroları da geniş. 4 büyükler zaten kaliteli. Galatasaray'da yeni oyuncular takıma adapte olursa, çok güçlü bir ekip olacakları ortada."

DRIES MERTENS TÜRKİYE'DE NE YAPAR?

"Mertens, yıllarca İtalya'da ve Napoli gibi büyük bir takımda forma giydi. Serie A'da çok büyük işler başardı. İnanılmaz kaliteli bir oyuncu. Henüz Galatasaray'a adapte olamadı ama kalitesini sahada gösterdi. Mertens, her anlamda uyum sürecini tamamladığında Galatasaray'a büyük katkı sağlayacaktır."