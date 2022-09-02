Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı!
Giriş Tarihi: 2.9.2022 23:06 Son Güncelleme: 2.9.2022 23:32

Son dakika: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin maliyetini açıkladı!

Fenerbahçe, yeni transferi Michy Batshuayi'nin maliyetini resmen açıkladı. İşte Belçikalı golcünün maliyeti...

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya her yıl için 3 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Belçikalı oyuncu için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu aktarıldı.

"BU KULÜBE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası konuşan Michy Batshuayi, "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise "Aradığımız bir profildi. Hocamızla beraber geldiğinden beri bazı isimler üzerinde çalışıyorduk, kendisinin en çok istediği bir iki oyuncudan bir tanesiydi. İki tane İngiliz kulübüyle transfer rekabetine girdik, dün gece galip çıkmasını bildik. Ama kendisinin hakkını vereyim, güzel bir duruş gösterdi ve buraya gelmek istedi. Artık evi burası, evi Kadıköy! Bu seneki yapılanmamızda kadromuza çok büyük bir derinlik, çok büyük bir güç katacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah futbolcu şansı versin. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt başvuru sonuçları tıkla sorgula! 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Aile Destek Programı 2022 başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Paketi ödemeleri güncel durum
YKS üniversite 2. ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS ek tercih boş kontenjan sorgulama
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Emekli promosyon veren bankalar için önemli gelişme! En yüksek emekli promosyonu 2022 ne kadar ve hangi banka veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA