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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:51

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Mbuku'dan vazgeçmedi! Flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Mbuku’dan vazgeçmedi! Flaş hamle...

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren ve takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transferde flaş isimleri kadrosuna kattı. Takım kadrosunu baştan aşağı yenileyen Ali Koç ve yönetimi, taraftarın yüzünü güldüren hamleler yaptı. Kanarya'nın, yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamadığı bazı isimler de oldu. Fenerbahçe'nin, o yıldız için ocak ayında yeniden harekete geçeceği ifade edildi...

Fenerbahçe'nin, transfer döneminde Reims'de forma giyen hücum oyuncusu Nathanael Mbuku'yu kadrosuna katmak istediği öğrenilmişti. Sarı lacivertlilerin, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle el sıkıştığı kaydedilmişti.

F.BAHÇE'YE GİTMEK İSTEMEDİĞİ AKTARILMIŞTI

Fotomaç'ın haberine göre; iki kulübün 4 milyon euro bonservis ücretinde anlaştığını belirtmişti. Ancak Mbuku'nun Fenerbahçe'ye gitmek istemediği aktarılmıştı.

Jorge Jesus'un çok istediği Fransız oyuncu için devre arasında yeniden girişimlerin olacağı öne sürüldü.

OCAK AYINDA YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Yaz transfer döneminde ikna edilemeyen Mbuku ile ocak ayında yeniden masaya oturulacağı iddia edildi. Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi.

BU SEZON SÜRE ŞANSI BULAMADI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Mbuku, takımında bu sezon hiç süre şansı bulamadı.. Mbuku, geçen sezon ise 33 maçta forma giydi. Genç oyuncu 33 karşılaşmada 2 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

1.70 boyundaki sol kanat, Fransa U21 takımında da boy gösterdi. Mbuku, Fransa U21'de 2 gol ve 1 asistle oynadı. Reims'de forma şansı azalan Mbuku'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Mbuku'dan vazgeçmedi! Flaş hamle...
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