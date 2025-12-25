Sörloth tamam sıra Atletico’da

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Alexander Sörloth'ta yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 12 milyon Euro maaş karşılığında anlaştı. Norveçli futbolcu, kendisinden yana bir sorun olmadığını ancak kulübüyle el sıkışması gerektiklerini Fenerbahçe'ye iletti. Sörloth ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan F.Bahçe, Atletico Madrid ile pazarlık yapacak. İspanyol ekibi 35 milyon Euro bonservis beklentisi içinde. Kanarya ise 30 milyon Euro ödemeye hazır.