‘Sus diyorsam susacaksın’

Fenerbahçe, maçtan sonra saha içinde sevinmek istedi… Galatasaraylı yetkililer bunun uygun olmayacağını ilettiler. Bu gelişmeler üzerine hak mahrumiyeti cezası olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soluğu RAMS Park'ta aldı. Ardından yöneticiler ve futbolcular beraber sahaya çıkınca gerilim arttı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışan başkan Koç, parmağını sallayarak,dedi.F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Koç ile Baki daha sonra Samandıra'da birlikte açıklamalarda bulundu.İkili arasındaki kavgaya ramak kala Koç'un korumaları ve güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Ardından da F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki ile Koç arasında gerginlik yaşandı. Başkan'ın, Baki'yediye bağırarak tepki gösterdiği ve yakasına yapıştığı görüldü. Saha ortasındaki hatıra fotoğrafı çekimi sonrası Koç, "İşimiz bitti, şimdi gidebiliriz" diyerek soyunma odasına yöneldi.