Talisca yükleniyor

ara transferde bir numaralı hedefi olan Anderson Talisca için dün önemli gelişmeler yaşandı. Al Nassr kulübü ile görüşmelerini hızlandıran sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızın transferi için ciddi mesafe katettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyu yakın markaja alanYönetimin, Suudi Arabistan kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık30 yaşındaki 10 numaranın maliyetini düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, kiralama formülünü de masada tuttuğu belirtildi. Anderson Talisca, 2016-2018 yıllarında Beşiktaş forması giymiş ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.