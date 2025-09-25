Tedesco topun ağzında

Dinamo Zagreb karşısına çıkardığı 11 otoriteleri bile şaşırtan Tedesco, 4. maçında ilk yenilgisini aldı. Sağ bek olarak Çağlar Söyüncü'ye görev veren hoca, Semedo'yu ön libero oynattı. Göreve 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle başlayan 40 yaşındaki teknik adam, Alanya (2-2) ve Kasımpaşa (1-1) ile berabere kalmıştı. Avrupa Ligi'ne kayıpla başlaması Alman hocanın geleceğini tartışmaya açtı. Pazar günü ligde Antalya ile oynanacak maç kritik önem taşıyor. Yoğun eleştiriler devam ederse milli ara öncesi Tedesco ile yolların ayrılması ve takımın Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'e teslim edilmesi gündemde.



BAHANE ÜSTÜNE BAHANESİ VAR!

F.Bahçe dün ikili mücadele (61/30) ve hava topu kazanmada (19/7) rakibinin gerisinde kaldı. Bu da yenen gollerde etkiliydi. Tedesco karşılaşma sonrası yenilgiyi şu sözlerle yorumladı: "Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Tempo ve pres olarak iyiydik. Maça iyi başladık ama yemememiz gereken goller yedik. Tempo ve baskı olarak takımda ilerleme gördük ama geçmiş maçlara göre topu daha uzun tuttuk. İkili mücadelelerde daha fazla kazanmamız gerekiyor. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Çağlar ve Semedon'un pozisyonları problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız anlarsınız."