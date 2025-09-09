‘Tedesco’yu istemiyoruz’

F.Bahçe'de Terzic dışında adı geçen teknik adam Domenico Tedesco… En son Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan hoca için İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, "Fenerbahçe ve Nottirgham, Tedesco için yarışıyor" haberini paylaştı. Sosyal medyadan sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco'yu istemedikleri yönünde birçok mesaj gönderdi. "Nottingham için çok iyi karar, Tedesco'yu alsınlar", "Terzic>Tedesco", "Biz başkasını buluruz, sizin olsun", "Bastır Nottingham", "Fenerbahçe'ye gelme, istemiyoruz seni Tedesco" şeklinde yorumlar yapıldı.