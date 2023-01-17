Tek rakibi Haaland!

Dünya Kupası'nda Ekvador ile mücadele eden ancak diz sakatlığıyla gelen F.Bahçe'nin santrforu Enner Valencia, 4 maç sonra ilk 11'e duble ile döGaziantep deplasmanında 90+1'de attığı ikinci golle takımını galibiyete ulaştıran tecrübeli yıldız, sadece 3 puanı getirmekle kalmadı, G.Saray derbisinin yaralarını da sardı. Süper Lig krallık yarışında 15 gole ulaşan ve en yakın rakipleriPremier Lig ekibiManchester City'nin süper yıldızıErling Haaland 21 golleilk sırada yer alırken, EnnerValencia veQuincy Promes ve VladimirPisarskiy 14'er golle üçüncülüğüpaylaştı. Lewandowski,Ivan Toney ve Mbappe ise13'er kez fileleribularak Valencia'nıngerisindekaldı.F.Bahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Valencia, Gaziantep maçında iki gol atıp galibiyeti getirmesinin yanı sıra taraftarın da gönlüne su serpti. Arabistan ekiplerinden teklif aldığı ve ara transferde gideceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcu maçtan sonra,dedi.ve Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. 2017-18'de Meksika ekibi Tigres'te oynarken tüm kulvarlarda 15 gol atan deneyimli futbolcu, bu sezon