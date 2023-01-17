Tek rakibi Haaland!

Ekvadorlu forvet, M.City’de 21 gol atan Erling Haaland’ın ardından en skorer ikinci isim durumunda. Süper Lig’deki krallık yarışında da en yakın rakiplerine 5 gollük fark att
Dünya Kupası'nda Ekvador ile mücadele eden ancak diz sakatlığıyla gelen F.Bahçe'nin santrforu Enner Valencia, 4 maç sonra ilk 11'e duble ile döndü… Gaziantep deplasmanında 90+1'de attığı ikinci golle takımını galibiyete ulaştıran tecrübeli yıldız, sadece 3 puanı getirmekle kalmadı, G.Saray derbisinin yaralarını da sardı. Süper Lig krallık yarışında 15 gole ulaşan ve en yakın rakipleri Haji Wright (Antalya),Diagne ve Borini'ye(Karagümrük) 5'er gol farkatan Valencia, Avrupa'dada zirveyi zorluyor.
DÜNYA KUPASI'NIN KRALI MBAPPE'DEN 2 GOL ÖNDE
15 ligin baz alındığı araştırmada;Premier Lig ekibiManchester City'nin süper yıldızıErling Haaland 21 golleilk sırada yer alırken, EnnerValencia ve Tottenham'danHarry Kane 15 golle onu takipetti. Quincy Promes ve VladimirPisarskiy 14'er golle üçüncülüğüpaylaştı. Lewandowski,Ivan Toney ve Mbappe ise13'er kez fileleribularak Valencia'nıngerisindekaldı.
MÜJDEYİ VERDİ: FENERBAHÇE'DE KALACAĞIM
F.Bahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Valencia, Gaziantep maçında iki gol atıp galibiyeti getirmesinin yanı sıra taraftarın da gönlüne su serpti. Arabistan ekiplerinden teklif aldığı ve ara transferde gideceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcu maçtan sonra, "Benimgeleceğim Fenerbahçe.Ben ve ailem burada mutluyuz.Taraftarınsevgisibizi sevindiriyor" dedi.
5 SEZONUN EN İYİ ENNER'İ
SÜPER LİG ve Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. 2017-18'de Meksika ekibi Tigres'te oynarken tüm kulvarlarda 15 gol atan deneyimli futbolcu, bu sezon 26 resmimaçta rakiplerini 17 kezavlayarak 5 dönemönceki istatistiğinitarihe gömdü.