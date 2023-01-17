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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Tek rakibi Haaland!

UĞUR ÇEM
Tek rakibi Haaland!

Ekvadorlu forvet, M.City’de 21 gol atan Erling Haaland’ın ardından en skorer ikinci isim durumunda. Süper Lig’deki krallık yarışında da en yakın rakiplerine 5 gollük fark att

Dünya Kupası'nda Ekvador ile mücadele eden ancak diz sakatlığıyla gelen F.Bahçe'nin santrforu Enner Valencia, 4 maç sonra ilk 11'e duble ile döndü… Gaziantep deplasmanında 90+1'de attığı ikinci golle takımını galibiyete ulaştıran tecrübeli yıldız, sadece 3 puanı getirmekle kalmadı, G.Saray derbisinin yaralarını da sardı. Süper Lig krallık yarışında 15 gole ulaşan ve en yakın rakipleri Haji Wright (Antalya), Diagne ve Borini'ye (Karagümrük) 5'er gol fark atan Valencia, Avrupa'da da zirveyi zorluyor.




DÜNYA KUPASI'NIN KRALI MBAPPE'DEN 2 GOL ÖNDE
15 ligin baz alındığı araştırmada; Premier Lig ekibi Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland 21 golle ilk sırada yer alırken, Enner Valencia ve Tottenham'dan Harry Kane 15 golle onu takip etti. Quincy Promes ve Vladimir Pisarskiy 14'er golle üçüncülüğü paylaştı. Lewandowski, Ivan Toney ve Mbappe ise 13'er kez fileleri bularak Valencia'nın gerisinde kaldı.

MÜJDEYİ VERDİ: FENERBAHÇE'DE KALACAĞIM
F.Bahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Valencia, Gaziantep maçında iki gol atıp galibiyeti getirmesinin yanı sıra taraftarın da gönlüne su serpti. Arabistan ekiplerinden teklif aldığı ve ara transferde gideceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcu maçtan sonra, "Benim geleceğim Fenerbahçe. Ben ve ailem burada mutluyuz. Taraftarın sevgisi bizi sevindiriyor" dedi.

5 SEZONUN EN İYİ ENNER'İ
SÜPER LİG ve Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. 2017-18'de Meksika ekibi Tigres'te oynarken tüm kulvarlarda 15 gol atan deneyimli futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta rakiplerini 17 kez avlayarak 5 dönem önceki istatistiğini tarihe gömdü.

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Tek rakibi Haaland!
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