Tepeden tırnağa hücum: Fenerbahçe

Süper Lig'de Konyaspor'la Eskişehir'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısa bölümünde golcü kimliği ile ön plana çıktı. Bu değişimde hiç şüphesiz teknik direktör Jorge Jesus'un payı büyük. Sisteminde defansı orta saha çizgisine yakın oynatan Portekizli çalıştırıcı, bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Fenerbahçe savunması şu ana kadar skora 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Szalai ve Alioski 1'er gol, Ferdi, Luan Peres ve Lemos birer asist kaydetti.
VALENCİA YENİDEN DOĞDU
Jesus yönetiminde performansı en çok artan oyunculardan birisi de Valencia… Ekvadorlu yıldız, geçen sezon 33 maçta,13 kez ağları sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda ise şimdiden bu rakamın yarısına ulaştı. Valencia 7 karşılaşmada görev alırken 6 kez rakip kalecileri avladı.
SÜPER LİG'İN EN SKORER TAKIMI
Portekizli hocanın sihirli dokunuşundan nasibini alan bir başka futbolcu ise Diego Rossi oldu. 2021-22'yi 39 maçta 7 asistle tamamlayan Uruguaylı hücumcu, bu sezon ağustos ayı içerisinde çıktığı maçlarda 3 gol pası verdi. Jesus'un oyuncularını gole iten futbol anlayışı takımı da olumlu etkiledi. Sarı-lacivertliler 13 golle ligin en skorer takımı konumunda. Kanarya Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 11 gole imza attı.
RAKAMLAR TAVANA FIRLADI!
Fenerbahçe geçen sezon ligde 38 maçta 1.9 gol ortalaması tutturdu. Bu sezon sahaya çıktığı üç karşılaşmada ise 4.3 gol oranı yakaladı. 11.1 olan şut ortalaması da 14.3'e yükseldi. İsabetli şut ise 5.6'dan 7.3'e çıktı.