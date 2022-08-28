Tepeden tırnağa hücum: Fenerbahçe

Süper Lig'de Konyaspor'la Eskişehir'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, sezonun geride kalan kısa bölümünde golcü kimliği ile ön plana çıktı. Bu değişimde hiç şüphesiz teknik direktör Jorge Jesus'un payı büyük. Sisteminde defansı orta saha çizgisine yakın oynatan Portekizli çalıştırıcı, bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Fenerbahçe savunması şu ana kadar skora 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Szalai ve Alioski 1'er gol, Ferdi, Luan Peres ve Lemos birer asist kaydetti.