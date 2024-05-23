Tetikçilik yapıyorlar

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalar yaptı. Anlaştığını duyurduğu Jose Mourinho ile ilgili Beşiktaş cephesinden gelen haberlere değinen Yıldırım, şunları söyledi: "Beşiktaş, Mourinho için '7 milyon Euro'ya anlaştık' diyormuş.Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim, bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon Euro'ya geliyorsa, biz çekilelim.Mourinho ile ben görüştüm, Beşiktaş'la ilgili böyle bir konuşma olmadığını söyledi. 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla spor üzerine sohbet ettik' dedi. Konu budur."F.Bahçe'nin, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvurmasına da değinen Yıldırım, "Bizim şampiyonluklarımızın yılı ve zamanı belli.Fenerbahçe Koleji'ni muhakkak yapacağım" diye konuştu.