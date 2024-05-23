Tetikçilik yapıyorlar

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalar yaptı. Anlaştığını duyurduğu Jose Mourinho ile ilgili Beşiktaş cephesinden gelen haberlere değinen Yıldırım, şunları söyledi: "Beşiktaş, Mourinho için '7 milyon Euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar! Birilerinin tetikçiliğini yıpayorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a.
Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim, bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon Euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok.
Mourinho ile ben görüştüm, Beşiktaş'la ilgili böyle bir konuşma olmadığını söyledi. 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla spor üzerine sohbet ettik' dedi. Konu budur."
GEREKİRSE MAHKEMEYE BAŞVURURUZ!
F.Bahçe'nin, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvurmasına da değinen Yıldırım, "Bizim şampiyonluklarımızın yılı ve zamanı belli. Belgelerle notere gidip bunları tasdik ettireceğiz. Gerekirse mahkemelere başvuracağız ve sonra federasyona gideceğiz.
Fenerbahçe Koleji'ni muhakkak yapacağım" diye konuştu.