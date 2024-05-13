Umuda tutundu!

Kartal'ın dün ön liberoda oynattığı Djiku, tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. Bu sezon 3. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası hedefi derbi olarak gösterip, "Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor" diye konuştu.BATSHUAYI maç sonrasısorusuna,yanıtını verdi.nöbetçi golcüsü Batshuayi, Kayserispor maçına 11'de başlarken gol perdesini açan isim oldu. Tadic'in asistinde bu sezon ligdeki 12'nci, toplamda 24'üncü sayısına ulaştı. Belçikalı yıldızın, Türkiye kariyerinde en fazla gol attığı takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4. maçta 6. golüne ulaştı. Süper Lig'de ilk kez bir ekibin ağlarını tek sezondaki iki karşılaşmada da havalandırdı.FENERBAHÇE'NIN devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10. Süper Lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli stoperin asistini yapan Szymanski ise 12. kez bir arkadaşına gol attırdı.SEZON başından bu yana tribünleri tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarı, dün boşluklar oluşmasına neden oldu. Tribünler Karagümrük- G.Saray maçından gelen haberlere göre şekil aldı adeta!. Karagümrük'ün attığı gollerde 'Oley oley oley' diye tempo tutan Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın attığı gollerde 'Ali Koç istifa, yönetim istifa' diye bağırdı. Aziz Yıldırım'a seçim çağrısı yapanlar da vardı. Olimpiyat Stadı'ndan gelen G.Saray'ın galibiyet golü haberinde ise tribünler bir anda boşaldı.