Umuda tutundu!

GURURUMUZ İÇİN G.SARAY'I YENMELİYİZ
İsmail
Kartal'ın dün ön liberoda oynattığı Djiku, tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. Bu sezon 3. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası hedefi derbi olarak gösterip, "Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor" diye konuştu.
EDİN DE DERBİDE OYNAMAK İSTER!
BATSHUAYI maç sonrası 'Derbide sen mi oynarsın Dzeko mu'
sorusuna, "G.Saray maçı önemli. Edin de oynamak isteyecektir, ben de istiyorum. Takımdaki herkes derbide forma giymek ister, son kararı hocamız verecek"
yanıtını verdi.
KAYSERİ'Yİ SEVİYOR
BAHÇE'NİN
nöbetçi golcüsü Batshuayi, Kayserispor maçına 11'de başlarken gol perdesini açan isim oldu. Tadic'in asistinde bu sezon ligdeki 12'nci, toplamda 24'üncü sayısına ulaştı. Belçikalı yıldızın, Türkiye kariyerinde en fazla gol attığı takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4. maçta 6. golüne ulaştı. Süper Lig'de ilk kez bir ekibin ağlarını tek sezondaki iki karşılaşmada da havalandırdı.
ÇAĞLAR'DAN İLK SEVİNÇ
FENERBAHÇE'NIN devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10. Süper Lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli stoperin asistini yapan Szymanski ise 12. kez bir arkadaşına gol attırdı.
KOÇ'A İSTİFA, YILDIRIM'A ÇAĞRI!
SEZON başından bu yana tribünleri tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarı, dün boşluklar oluşmasına neden oldu. Tribünler Karagümrük- G.Saray maçından gelen haberlere göre şekil aldı adeta!. Karagümrük'ün attığı gollerde 'Oley oley oley' diye tempo tutan Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın attığı gollerde 'Ali Koç istifa, yönetim istifa' diye bağırdı. Aziz Yıldırım'a seçim çağrısı yapanlar da vardı. Olimpiyat Stadı'ndan gelen G.Saray'ın galibiyet golü haberinde ise tribünler bir anda boşaldı.