Süper Kupa ilaç gibi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın üzerine koyarak adım attığını söyledi. İtalyan hoca, "İstediğimiz sistemi oynamaya hazırlar. Zaman zaman 4-3-3, bazen 4-2-3-1 oynuyoruz. Takımın bu anlamda esnek olması güzel" dedi. Lige verilecek arada Süper Kupa maçlarına çıkacaklarını da aktaran Tedesco, şöyle devam etti: "6 Ocak'ta Adana'da Samsunspor'la oynayacağız. Futbolcular çok maç oynadı ve iyi bir ritmimiz var. Bu ritmi umarım sonuna kadar devam ettiririz. Bu maçları oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bir takım için en iyi şey maçtır. Çok maç oynayınca antrenman yapacak vakit kalmıyor ama biz bu durumu kabulleniyoruz." Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda Samsun ile kozlarını paylaşacak. Rakibini yenerse, Galatasaray-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta karşılaşacak.

TALİSCA'NIN SOL AYAĞI HARİKA!

TEDESCO, Brezilyalı yıldızı Talisca hakkında da konuştu. "Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum" diyen tecrübeli hoca, "O bir golcü, harika bir sol ayağı var. Daha önce 8 numara, 9 numara, 10 numara oynamasını istedim. Hatta Beşiktaş maçında sağ kanat oynamasını istedim. Tam bir takım oyuncusu. Çok çalışıyor, goller atıyor ve çok pozitif" ifadelerini kullandı.

DURAN OYNAMAK İSTİYOR

Oyundan çıktığı için tepki gösterdiği belirtilen Duran hakkında da "Herkes gibi oynamak istiyor ve oyundan çıkmak istemiyor. Yaşanılan durumu normal karşılıyorum. Her oyuncu oynamak ister" yorumunu yaptı.