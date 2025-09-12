Türkiye'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece sona erecek. Kulüpler son kozlarını oynarken Ali Koç da dün 8 numara için çalıştıkları müjdesini verdi. Başkanlık seçimi kapsamında kongre üyeleriyle buluşan Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box (orta sahayı iki yönlü oynayabilen orta saha oyuncusu), genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. F.Bahçe'de son dakikaya kadar gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları zorlayacağız" diye konuştu.

NICOLAS RASKIN ARAŞTIRMASI

Kadro kalitesini 125 milyonlardan 315 milyon Euro'lara çıkardıklarına vurgu yapan Koç, şunları söyledi: "Kameni'lerden (2017- 19 yıllarında F.Bahçe'ye gelen Kamerunlu kaleci) Ederson'lara geldik. Camiaya en büyük borcumuz şampiyonluk bunu da ödeyeceğiz." Bu arada 8 numara için en güçlü adayın Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin olduğu öğrenildi. Hocasıyla problem yaşayan 24 yaşındaki Belçikalı oyuncunun kadro dışı kaldığı belirtildi.



JOHN DURAN İSPANYA'YA GİTTİ

F.Bahçe'nin Kolombiyalı forveti John Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması olan Benfica maçının 65. dakikasında sakatlanmıy ve oyundan çıkmıştı. Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcünün en az 3 hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi. Jhon Duran'ın tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona'ya gittiği bildirildi. Kolombiyalı forvetin İspanya'daki spor hekimlerine kontrol olacağı belirtildi.