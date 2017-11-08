Sen gerçek bir Fenerbahçelisin istifa etmen kulübe büyük zarar verir

4 Kasım'da 1-1 biten Osmanlı maçı sonrası patlayan kriz, önceki akşam son buldu. 48 saatlik krizin perde arkasında neler yaşandı:
"Gerekeni yapacağım" diyen Kocaman bu açıklamadan 5 dakika sonra özel aracıyla stattan ayrıldı. Geceyi Ankara'da geçiren tecrübeli çalıştırıcı, telefonlarını kapattı. Pazartesi günü eşi Arzu Hanım'ın memleketi Gelibolu'da göründü. Aynı akşam saat 20.00'de İstanbul'a döndü ve Ali Yıldırım
'la buluştu. Yıldırım, "Bu yola birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen gerçek bir Fenerbahçelisin, istifan bu kulübe zarardan başka bir şey vermez"
dedi. Kocaman, "Yarın (Salı) Samandıra'da takımla birlikte idmanda olacağım"
diyerek kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Ve sözünü tutup dünkü çalışmada yer aldı. Başkan hocanın geri dönüşünün ardından;
1-
Samandıra'daki yetkilerini artırdı.
2-
Yönetim, futbolcuların tüm hareketlerini yakından gözlemleyecek.
3-
Kocaman yalnız bırakılmayacak.
4-
Hocanın sıkıntısı olduğunda çözümün parçası olacak.
'VAN PERSİE İYİLEŞECEK, KADRO DIŞI YOK'
Krizin aşılmasında büyük rol oynayan Ali Yıldırım, dün basına kısa bir açıklama yaptı: "Hocamız maç sonrası yaptığı açıklamaların ardından benim bilgim dahilinde 2 günlük tatile gitti. Şimdi de döndü ve takımının başında. Neticeler başarısız olunca, spekülasyonların yapılması normal. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak. Ocak ayında ihtiyaç duyulursa transfer olur. Van Persie
ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz. Şu an için kadro dışı söz konusu değil."
OZAN: BİR YANLIŞ VARSA TÜM EKİBİNDİR
F.Bahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, yaşanan krizle ilgili olarak Riva'da kendisine sorulan sorulara şu yanıtı verdi: "Konuşmam doğru değil ama yaşananlardan hepimiz etkileniyoruz. Bir kişiye suçu yıkmak yanlış. Bir yanlış varsa bütün ekibin yanlışıdır."
16.00'daki idmandan 10 dakika önce kulüpten açıklama geldi:
BUGÜN DE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTUR
"4 Kasım 2017 günü, deplasmanda oynadığımız Osmanlıspor karşılaşmasının ardından, maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle, teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman
, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış; bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır. Gelinen noktada, Sayın Aykut Kocaman takımımızın başındadır. Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum, tabii ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz ŞAMPİYONLUKTUR."
DOKTORDAN BİLGİ ALDI
Aykut Kocaman, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'ndan sakatlar hakkında bilgi aldı. Valbuena ve İsla'nın 3 hafta takımdan uzak kalacağı bilgisi hocaya verildi.
KADRO DIŞI YOK İDMANA ÇIKTILAR
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılacakları iddia edilen Mehmet Topal, Hasan Ali ve Alper Potuk, dünkü çalışmada hazır bulundu. Adalesinde yırtık olan Mehmet Ekici, uzun bir aradan sonra takımla çalıştı. Sivas maçı hazırlıkları 8'i milli, 5'i sakat 13 eksikle başladı.
YÖNETİCİLERDEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın dünkü antrenmanı öncesinde Samandıra'ya yönetici akını vardı. Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Ozan Balaban, hocaya destek için tesislerdeydi. Kocaman, antrenman öncesi tesislerde yöneticilerle sohbet ederken, antrenman sahasında ise sessizdi.
SABAH BUGÜNE IŞIK TUTTU -
Yaşanan kriz sonrası "Aykut Kocaman bozuk para gibi harcanacak bir adam değildir" dün de "Tam yetkiyle yola devam" manşetleri ile SABAH bugüne ışık tutmuştu.
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Aykut Kocaman'ın duygusal davrandığı doğrudur. Ama bir Fenerbahçe teknik direktörü bu kadar duygusal olamaz ve bu tip kararlar, "Moralim bozuldu" diye verilmez. Böyle davranırsanız, öneminizi ve ciddiyetinizi kaybedersiniz. Aykut Hoca, çok net konuşmuş ve kendine yönelik de "Başarısız" tespitini yapmıştı. Hangi telkinle bu kararının değiştiğini çok merak ediyorum. Kulübün açıklaması ise durumu kurtarma üzerine. Bir haftadır FBTV'den Aykut Kocaman için demediklerini bırakmadılar. Eğer Pazar günü Kocaman'la hiç görüşmeden bu açıklamayı yapsalardı samimiyetlerine inanırdım. Hocalarının arkalarında durmuş olurlardı. Bir kere vazo çatladı. Bundan sonra nasıl dikiş tutturacaklar bilemiyorum.
AHMET ÇAKAR DİYOR Kİ
Aykut Kocaman, yalancı çoban hikayesindeki çobana döndü. İstifa etmekten bile aciz. Yönetim, Aykut Kocaman'ı sevdiğinden, beğendiğinden filan baskı yapıp, göreve devam ettirmedi. Sadece kendilerini düşündükleri için Kocaman'a baskı yaptılar. Çünkü Aykut Kocaman orada olduğu sürece tampon ve paratoner görevi görüyor. Kocaman'dan sonra tüm oklar başta Aziz Yıldırım
olmak üzere, yönetime dönecek. Ama sıkıntı şu: Bundan sonra Kocaman için herhangi biri ilkeli, prensipli, kararlı gibi ifadeler kullanırsa kahkahalarla gülerim.