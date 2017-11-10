Hüseyin Kalpar resmen Elazığspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile resmi sözleşme yaptı. Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Sedat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Hüseyin Kalpar katıldı.

Geçmişi başarılarla dolu bir hocayı takımın başına getirdiklerini ifade eden Başkan Karataş, "Tüm sporseverlerin yakından tanıdığı bir isimle sözleşme yapmak için bir araya geldik. Hüseyin hocamız kulübümüze yabancı bir isim değil. 1984-85 sezonunda takımımızda forma giymiş bir isim. Bu anlaşmanın sonunun şampiyonluk olacağını düşünüyorum. Hocamız başarılı bir hoca. Kulübümüze yarar sağlayacak bir isimdir" dedi.

Sözleşmenin Elazığspor'a ve Elazığ'a hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ise, "İnşallah başarılı oluruz. Ben Elazığ'a yabancı değilim ama ilk kez hoca olarak buraya geldim. Hedefin ne olduğunu biliyorum. Hedef bir üst lige çıkmak. Bunu yakalayacak potansiyel de var. Elazığ Süper Lig'de daha önce de oynayan bir takım. Elazığ halkı da buna layık. İnanmamış olsam burada olmazdım. İnşallah Elazığspor'a ve Elazığ halkına layık oluruz. Hep beraber mutluluğu yakalarız inşallah mutluluğun adı da şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.