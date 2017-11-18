CANLI | Medipol Başakşehir - Galatasaray

Medipol Başakşehir ile arasında 3 puan fark olan sarı-kırmızılılar, hem ligdeki bu önemli rakibi önünde galip gelmek hem de 14. haftada Beşiktaş'a konuk olacağı derbi müsabakası öncesi elini güçlendirmek istiyor.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan Başakşehir, 3 puan önündeki lider Galatasaray'ı mağlup ederek, rakibini yakalamak istiyor.



Medipol Başakşehir 2-0 Galatasaray

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STAT: Fatih Terim

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports1

CEZALILAR: Serdar Aziz, Feghouli (Galatasaray), Caiçara (Başakşehir), SAKATLAR: Egemen, Chedjou, Mehmet Batdal, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Eren, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

KOMBİNE BİLETİ ALINMASI GEREKEN 25 TAKIM

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidilirken, teknik direktör Igor Tudor, çift forvetle takımını sahaya sürdü.

Galatasaray'ın ligde son oynadığı Gençlerbirlği müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz ile teknik direktör Tudor'un tercihleri arasına giremeyen Garry Rodrigues, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alamazken, yerlerine Iasmin Latovlevici ve Badou Ndiaye görev aldı.

Öte yandan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği müsabakasının ardından Medipol Başakşehir önünde de forma giyemedi.







TUDOR TAKIMINI 4-4-2 DİZİLİŞİYLE SAHAYA SÜRDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkararak, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına yine çift forvetle çıkan ancak 3-5-2 dizilişini tercih eden Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdürdü.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i, Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Belhanda, Eren Derdiyok ve Gomis şeklinde oldu.







NDİAYE FORMASINA KAVUŞTU

Sarı-kırmızılı futbol takımında kırmızı kart cezasını dolduran Badou Ndiaye, yeniden sahadaki yerini aldı.

Ligde Trabzonspor ile yapılan müsabakada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye, Gençlerbirliği karşısında cezasını çekmesinin ardından, Medipol Başakşehir maçında formasına tekrar kavuştu.



TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan bölümü dolduran yaklaşık bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU İÇİN BAŞAKŞEHİR’DE SAYGI DURUŞU

EMRE BELÖZOĞLU ÜST ÜSTE 3. MAÇTA DA YOK

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle takımının üst üste oynadığı üçüncü resmi maçta da forma giyemedi.

Turuncu-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Hoffenheim ve ligde Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında da görev alamayan Emre, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.



UĞUR UÇAR BU SEZON İKİNCİ MAÇINDA

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı sağ bek Caicara'nın yerinde ise Uğur Uçar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu sezon ligde yalnızca deplasmanda 3-1 kaybedilen Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giyen Uğur, bu sezon ikinci kez bir lig maçında görev aldı.

Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Uğur, 64. dakikada yerini Adebayor'a bırakmıştı.







ANLAMLI DESTEK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları maçın bilet satış gelirlerini bağışladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasının bilet satış gelirlerinin, Türkiye Diyabet Vakfının koordinatörlüğünde Uluslararası Diyabet Federasyonunun belirlediği kriterlere göre Şile'de yapımına başlanan diyabet yaşam köyüne bağışlandığı belirtildi.