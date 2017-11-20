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  4. Beşiktaş'ın Porto maçındaki kozu Cenk Tosun olacak

'ın maçındaki kozu olacak

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 12:57
Beşiktaş'ın Porto maçındaki kozu Cenk Tosun olacak

UEFA G Grubu beşinci maçında yarın Portekiz'in takımını konuk edecek 'ın, bu önemli karşılaşmada en büyük kozu olacak.

Siyah-beyazlı formayla özellikle son 2 sezondaki performansıyla adından söz ettiren , mevcut kadrodaki isimler arasında en golcü oyuncu olarak dikkati çekiyor. Cenk, kariyerinde Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, karşısında yarın 1 gol bulduğu takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Cenk Tosun, 'nde de takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ise şu ana dek 4 kez gol sevinci yaşadı. Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan Cenk, bu organizasyonda 4 golü bulunan 'nu geride bıraktı.

QUARESMA'NIN 1 YILLIK HASRETİ

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan da Avrupa kupalarında en golcü sıralamasında iddiasını sürdürüyor.

Cenk Tosun gibi 11 golü bulunan Quaresma ise Beşiktaş formasıyla son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya karşı kaydetti. Benfica karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, yaklaşık 1 yıldır rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Quaresma da Cenk Tosun gibi yarınki karşılaşmada gol atarsa Bobo'yu yakalayacak

EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu, Beşiktaş formasıyla 14 gol attı. Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu 9 ve da 8 gol attı.

TAKIMIN DİĞER GOLCÜLERİ

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Anderson Talisca ile de şu ana dek takımlarına Avrupa'da 5'er gol kazandırdı.

ve , ikişer kez rakip fileleri havalandırırken; Adriano Correia, , ve birer kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ise 5 gol atmıştı.

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Beşiktaş'ın Porto maçındaki kozu Cenk Tosun olacak
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