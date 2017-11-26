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, spor'u eli boş gönderdi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 16:31
Bursaspor, Karabükspor'u eli boş gönderdi

’in 13. haftasında , taraftarı önünde spor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

'in 13. haftasında sahasında 'u 2-1 yendi.

12. dakikada ev sahibi ekip Aziz Eraltay'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada spor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Arjantinli oyuncunun Kardemir spor ceza sahasına yaptığı ortada, konuk takım savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazda bulunan Aziz Eraltay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Barış Başdaş'a da çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
23. dakikada Kardemir Karabükspor'un rakip ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu Grozav kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top, yandan dışarı çıktı.
30. dakikada organize gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla Kardemir Karabükspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Yardımcı'nın orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
31. dakikada Kembo'nun konuk takım ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleye doğru giden top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
45+1. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Batalla'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Kembo'nun kafa vuruşunda kaleci Ahmet Şahin'in elinden seken top, Barış Başdaş'a çarparak kale çizgisini geçti: 2-0.

47. dakikada Batalla'nın ara pasında Kardemir Karabükspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
48. dakikada gelişen konuk takım atağında, Tanase topu Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında bulunan Torje'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
53. dakikada Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Grozav'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
62. dakikada sağ kanattan hareketlenen Stancu, topu ceza saha önünde bekleyen Batalla'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
64. dakikada Batalla'nın ara pasında Kardemir Karabükspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun sert şutunda, kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada konuk ekip Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Bu dakikada gelişen atakta, Ibanez'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direk önünde müsait pozisyonda bulunan Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
88. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Batalla topu sol çizgiden hareketlenen Aziz Eraltay'a aktardı. Topla birlikte ceza sahası sol çaprazına giren Aziz Eraltay'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
90+1. dakikada Delarge'nin pasında Kardemir Karabükspor ceza yayı önünde topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
90+4. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İlhan Depe'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in ayaklarına çaptı. Bursaspor savunma oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, İbrahim Çağlar Uyarcan

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Titi, Barış Yardımcı, Batalla, Badu (Dk. 85 Merter Yüce), Jorquera, Aziz Eraltay, Kembo (Dk. 74 Delarge), Stancu.

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Papp, Barış Başdaş, Ibanez, Poko, Skulason, Grozav (Dk. 74 Serdar Deliktaş), Tanase, Torje (Dk. 66 İlhan Depe), Seleznov (Dk. 56 Yatabare)

Goller: Dk. 12 Aziz Eraltay, Dk 45+1 Barış Başdaş (Kendi kalesine) (Bursaspor), Dk. 81 Yatabare (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Skulason, Dk. 17 Papp, Dk. 37 Barış Başdaş, Dk. 58 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 22 Jorquera, Dk. 37 Aziz Eraltay, Dk. 82 Batalla (Bursaspor)

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Bursaspor, Karabükspor'u eli boş gönderdi
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