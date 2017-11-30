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İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 13:46
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor

FIFA Kokartlı hakemlerden , ’de 7. kez - derbisi yönetecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 4’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak - derbisini FIFA kokartlı hakemlerden yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Fırat Aydınus, iki takım arasında oynanan derbide 7. kez düdük çalacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sahadan 4 kez galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise rakibini 1 kez mağlup etti. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

SON DERBİ TAMAMLANMADI

Aydınus, en son Beşiktaş - Galatasaray derbisini 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönetti. Bu karşılaşma 93. dakikada siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı tatil edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da 3-0 sarı-kırmızılıların lehine sonuçlandırılmıştı.

Fırat Aydınsus'un yönettiği Beşiktaş - Galatasaray müsabakalarının sonuçları şöyle:

22.09.2013 - Beşiktaş: 0 -Galatasaray: 3 (Hükmen)
26.02.2012 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
21.02.2010 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
03.03.2007 - Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
07.05.2006 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 2
05.03.2005 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
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