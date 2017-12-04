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  4. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı

'nin teklifi ortaya çıktı

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 10:31
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, 'nin 'la birlikte Milan'lı 'na talip olduğunu yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları ortaya çıktı.

Serie A ekiplerinden 'ın yeni teknik direktörü , 'nu gözden çıkardı. Benevento maçı kadrosuna alınmayan oyuncu için devreye girdi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Kanarya'nın 23 yaşındaki Türk yıldızı 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği, bunun karşılığında 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Milan sezon başında Hakan'ın 22 milyon euro+bonuslar karşılığında Alman devi 'den transfer etmişti.

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TESİSLERİ TERK ETTİ İDDİASI

Milan'da yaşanan teknik adam değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, ofansif orta saha Hakan Çalhanoğlu'nu dünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı. İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, milli oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü.

Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Çalhanoğlu, 2 gol, 6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.

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Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı
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