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- 11. kez...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 11:11
Galatasaray - Akhisarspor 11. kez...

İki takım arasında geride kalan 10 lig maçından 9'unu , birini Teleset Mobilya kazandı. İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi.

ile Teleset Mobilya , Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 10 maçtan 9'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 30 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.

İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. 2015-2016'daki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı. İstanbul'daki karşılaşmayı da 6-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki en farklı skora imza attı.

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Galatasaray - Akhisarspor 11. kez...
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