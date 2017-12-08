Galatasaray - Akhisarspor 11. kez...

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor , Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 10 maçtan 9'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 30 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.

İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. 2015-2016'daki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı. İstanbul'daki karşılaşmayı da 6-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki en farklı skora imza attı.