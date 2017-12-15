Altınordu'nun genç yeteneklerine Trabzon kancası

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 2-1 yenerek 7 hafta sonra kazanan Altınordu'nun genç futbolcuları yine Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

Daha önce Çağlar Söyüncü'yü Almanya'nın Freiburg takımına, Cengiz Ünder'i de Medipol Başakşehir'e gönderen kırmızı-lacivertlilerde kaleci Erce Kardeşler, sol bek Yusuf Acer ve stoper Recep Yemişçi, ara transfer dönemi yaklaşırken ilgi odağı durumunda.

Manisaspor karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi olan Erce'yi Demir Grup Sivasspor'un resmen istediği bildirildi. Ancak Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın genç eldiveni satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Erce için Trabzonspor'un da teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Trabzon'un Erce'nin yanı sıra Yusuf Acer ve Recep Yemişçi'yi de sezon başından bu yana izlettirdiği ifade edildi. Bordo-mavililerin geleceğe yatırım amaçlı olarak iki futbolcuyu kadrosuna dahil edebileceği vurgulandı.